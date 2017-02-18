Светлана Лобода вышла на сцену Кремля в прозрачном платье без нижнего белья

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», украинская артистка Светлана Лобода теперь выступает под псевдонимом Loboda. Несмотря на то что звезда уже привычно часто выкладывает откровенные снимки в Instagram, она в очередной раз смогла удивить общественность.

Лобода выступила на праздничном концерте МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. Светлана вышла на сцену в откровенном наряде. Прозрачное платье, которое она надела для выступления, не только подчеркнуло стройную фигуру певицы,но и продемонстрировало все, что находилось под ним: певица выступала без лифа.

Напомним, недавно Светлана отдыхала в Доминиканской Республике и делилась с подписчиками своего Instagram пляжными снимками. Компанию Лободе составила ее пятилетняя дочь Евангелина. Лобода поделилась снимком, на котором появилась без макияжа,и прокомментировала: «Как же я люблю на отдыхе не наносить на себе косметику» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







