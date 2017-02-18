Уничтожить синего кита: в Южной Осетии начали борьбу с "группами смерти"

Родители и учителя забили тревогу, заметив, что школьники с интересом обсуждают тему "групп смерти"

ЦХИНВАЛ, 16 фев — Sputnik, Диана Козаева. В югоосетинском обществе все чаще можно услышать разговоры про так называемые "группы суицида", популярные в различных социальных сетях. Они, как правило, ориентированы на еще неокрепшую подростковую психику. Еще совсем недавно казалось, что Южная Осетия и ее молодежь далеки от этого явления, но по словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Гульнары Козаевой, в Южной Осетии по неофициальным данным уже было два случая, когда дети бессознательно пытались покончить с собой. "Игры, призывающие детей убить себя, уже пришли в нашу республику — "Синий кит", "Беги или умри!". Дети, начав игру, не могут оторваться. Итог известен — покончить с собой или успеть перебежать дорогу прямо перед проезжающей машиной. Игры могут негативно влиять и на взрослых, которые в силу разных причин могут находиться в депрессивном состоянии", — приводит слова Козаевой официальный портал Южной Осетии. По словам детского омбудсмена, проблема информационной безопасности несовершеннолетних уже ставилась перед руководством, и нет причин сомневаться в необходимости блокировать опасные сайты. Трудности проверки Официально подтвержденных случаев суицида молодых людей в Южной Осетии из-за участия в "группах смерти" нет, однако недавнее самоубийство, которое совершил 27-летний житель Цхинвала, вызвало большой общественный резонанс. Главной причиной такого поступка молодого человека, по слухам, стало его участие в одной из суицидальных групп. В МВД подобную версию случившегося не подтвердили. "Было несколько версий этого трагического случая, в том числе и участие погибшего в одной из суицидальных групп. Однако официального подтверждения этой версии нет. Но ее нельзя и вовсе исключать", — сказал Sputnik представитель ведомства. По его словам, правоохранительные органы не располагают достаточными возможностями, чтобы проверять все подозрительные случаи. "Не губите себя" Повлиять на ситуацию пытаются и сотрудники детской комнаты милиции — они проводят беседы со школьниками, пытаются объяснить им, насколько опасно участие в подобных играх. Одна из таких встреч прошла сегодня с учениками школы №1 в микрорайоне "Московский". Директор школы Русудан Гобозова призвала детей покинуть подобные группы и игры, если они в них уже состоят. INSTAGRAM Осторожно: синие киты "Есть сигналы, что эта чума под названием "Синий кит" пришла и к нам. Наши учителя под другими именами зарегистрированы почти во всех социальных сетях, чтобы иметь возможность проследить за вами. Но мы не можем уследить за всеми из 600 детей, которые учатся в нашей школе. Поэтому я вас очень прошу — не губите себя. Я прошу вас, как мама и настоятельно требую, как директор", — обратилась к детям Гобозова. По словам главного детского инспектора Лали Гатаевой, точной информации о подростках, увлеченных этой игрой, нет. Инспекторы сами стараются делать все возможное, чтобы оградить детей от этой опасности. "Это не игра, это все очень серьезно. Поэтому если вам кто-то что-то написал или угрожает, не боитесь обратиться к родителям, учителям, вам обязательно помогут. И никто никого не убьет, не боитесь пустых угроз", — сказала Гатаева. Она пообещала, что это не последняя встреча со школьниками, и если понадобится, инспекторы будут проверять "и руки, и телефоны подростков". "Он сошел на 15 этапе" Ученики рассказали, что один из их одноклассников также состоял в группе "Синий кит". Изначально ему также приходили довольно "невинные" задания — нарисовать маркером у себя на руке или на лбу синего кита, просыпаться каждую ночь в 4.20 и смотреть фильмы-ужасы. "Так он дошел до 15 этапа, на котором тот, с кем он общался, сказал ему написать лезвием на руке имя куратора — Аслан Сериков. Наш друг не стал выполнять это задание и сам заблокировал игру", — рассказал семиклассник Роберт. Школьники проявили удивительную осведомленность в этой теме, перебивая друг друга, рассказывали, что собой представляет эта игра и какие задания в ней нужно выполнять. Знают они и о том, что конечный итог всегда один — необходимо совершить самоубийство. При этом те, с кем удалось пообщаться, все как один утверждают, что сами никогда не пытались в нее играть и не собираются этого делать. Соцсети против соцсетей Практически во всех социальных сетях уже появились группы, участники которых, наоборот, призывают подростков не начинать опасную игру, а родителей — быть бдительнее и следить за тем, чем занимается их чадо на просторах Интернета. © SPUTNIK / РАМИЛЬ СИТДИКОВ "Беги или умри!" - новая игра, провоцирующая детей на суицид Одна из пользовательниц сети Жасмен Абаева рассказала Sputnik, что попыталась изучить этот вопрос. Жасмен живет во Владикавказе и заинтересовалась вопросом, поскольку воспитывает дочь-подростка. "Я заходила в эту группу в соцсети. Анализировала, общалась с родителями и подростками. До этого помогала девочкам в другой печально известной группе "курицы Владикавказа" (прим.ред.- группа с откровенными фото). Группа очень страшная и защита только одна, оградить детей от соцсетей", — говорит она. По словам Жасмен, подростки, с которыми она общалась, в основном, из других регионов, поэтому общий язык было найти нелегко. В основном, дети писали, что заходят в эту игру просто ради интереса, "но вместе с тем, сами приглашали присоединиться к группе". "Моя дочь не сидит в соцсетях. Но рассказывала, что девочка из класса хотела в эту игру. Я объяснила, что туда нельзя никак и что нам с ней нужно больше общаться с этой девочкой, потому что хочет она туда лишь потому, что ей скучно и любопытно.Как я поняла, детей с Кавказа не особо вовлекают в эту группу, скорее всего, мести боятся. Более активные участники все-таки русские детки", — говорит она. По мнению психологов, подростку, подсевшему на игру, не дают времени на то, чтобы осознать, к чему его толкают. Все происходит слишком быстро, одно "задание" тут же сменяется другим, более сложным. Некоторые тормозят на каком-то этапе и сознательно прекращают игру, других она затягивает. В этой ситуации, утверждают специалисты, многое, в первую очередь зависит от родителей. В современном мире, где подростки стараются быть независимее и свободнее, именно родители должны быть более внимательными и осведомленными о том, чем живут их дети.

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