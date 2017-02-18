Все билеты на бой Фёдора Емельяненко в США раскуплены

Как сообщает ТАСС, зрителями поединка, который состоится в ночь на воскресенье в Сан-Хосе, станут более 10 тысяч человек.

Стоимость билетов на бой Емельяненко — Митрион варьировалась от 32 до 1 тысячи долларов. Поединок пройдет в рамках шоу Bellator.

Фёдор Емельяненко по прозвищу Последний Император провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, из которых 11 завершились его победами (10 — нокаутом) и 5 — поражениями.

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