Беларусь в огне – перед Домом Правительства в Минске протестующие зажгли костры

Перед Домом Правительства в Минске протестующие зажгли костры. Прямое включение.

UP. Сегодня, на организованный оппозицией митинг в г Минске, вышло непривычно большое количество людей. Сами лидеры оппозиции выразили удовлетворение этим фактом, не без удивления.

Акция была с целью продемонстрировать властям Беларуси требования об отмене президентского декрета об уплате налога с безработных (тунеядский налог).

Белоруссия находится в сильном экономическом кризисе, а рост безработицы совпал с введением нового налога ( примерно 200$) за тунеядство.

Митингующие пообещали более масштабные акции протеста через месяц, в случае не выполнения их требований об отмене налога.