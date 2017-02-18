Беларусь в огне – перед Домом Правительства в Минске протестующие зажгли костры

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Беларусь в огне – перед Домом Правительства в Минске протестующие зажгли костры

Перед Домом Правительства в Минске протестующие зажгли костры. Прямое включение.

UP. Сегодня, на организованный оппозицией митинг в г Минске, вышло непривычно большое количество людей. Сами лидеры оппозиции выразили удовлетворение этим фактом, не без удивления. 

Акция была с целью продемонстрировать властям Беларуси требования об отмене президентского декрета об уплате налога с безработных (тунеядский налог).

Белоруссия находится в сильном экономическом кризисе, а рост безработицы совпал с введением нового налога ( примерно 200$) за тунеядство.

Митингующие пообещали более масштабные акции протеста через месяц, в случае не выполнения их требований об отмене налога.

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