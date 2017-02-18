Черчилль запрещал пилотам Королевских ВВС рассказывать о встречах с инопланетянами

Появилось утверждение, что первые размышления о внеземных цивилизациях были от Уинстона Черчилля. Как выяснилось, еще в 1939 году Черчилль написал для газеты News of the World эссе, так и не опубликованное, под необычным для политика заголовком: "Одиноки ли мы во Вселенной?"

Обнаруженная теперь в запасниках музея в американском Фултоне публикация действительно предвосхищает взгляды современной астробиологии. Всегда увлекавшийся наукой Черчилль оперирует такими понятиями, как обитаемая зона и необъятность Вселенной, температурный фактор и гравитационное поле. В инопланетян он, похоже, верил всерьез, даже запретил пилотам Королевских ВВС рассказывать о встречах с НЛО.

Правда, нельзя забывать о том, что за несколько лет до этого, в 1933-м, свет увидела заметка о том же, но советского гения космоса Константина Циолковского под названием "Планеты заселены живыми существами".

И все-таки отдадим должное и Черчиллю. Он писал: "Я не так уж впечатлен достижениями нашей цивилизации, что готов уверовать в то, что Земля — единственное место в огромной Вселенной, где есть жизнь и разумные существа, или в то, что мы представляем собой высшую степень ментального и физического развития".