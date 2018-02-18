Дарья Донцова отвадила приемного сына от родной матери

Гостьей Леры Кудрявцевой станет известная писательница детективов. Донцова расскажет ведущей ток-шоу Лере Кудрявцевой, как победила рак, почему разрушились два ее брака и как она смогла наладить отношения с сыном третьего супруга.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой Дарья поделится подробностями личной жизни, раскроет тайны прошлого и откровенно расскажет о бурных романах молодости. Донцова раскроет секрет, как на первой свадьбе влюбилась в свидетеля. Также королева детективов поведает, что стало причиной ее развода со вторым супругом. Писательница сообщит, как ей удалось женить на себе третьего мужа.

Поклонники творчества Донцовой готовы выстраиваться в очередь за ее автографом – говорят, что он приносит удачу. Но далеко не всем известно, что первые романы Дарья написала в больничной палате, находясь на грани жизни и смерти в реанимации. Тогда врачи поставили ей страшный диагноз: рак молочной железы. Однако, пройдя через 18 курсов химиотерапии и 4 операции, писательница называет все случившееся удачей. Благодаря которой она стала известна не только в России, но и за ее пределами. В студии «Секрета на миллион» Донцова расскажет о том, что помогло ей победить болезнь, и как ей удается сохранять неповторимую жизнерадостность несмотря ни на что. Кроме того, Дарья встретится с дорогим для нее человеком, связь с которым она потеряла 30 лет назад.

Дарья Донцова полюбилась читателям увлекательными детективами, по ее произведениям были сняты сериалы, которые с восхищением встретили зрители. Однако писательница долгое время скрывала от поклонников, что перенесла рак 4-й стадии. Подруга Дарьи Донцовой спасла ее от онкологии

Дарья была трижды замужем. Однако считает, что только с последним супругом, профессором Александром Ивановичем, действительно обрела счастье. Ранее Донцова признавалась в одном из интервью, что ее первой любовью стал женатый французский предприниматель. Он был старше писательницы на 20 лет. Мужчина обещал развестись с женой, однако улетел во Францию. Больше Донцова его не видела. Она тяжело переживала расставание с первой любовью, думала, что мужчина бросил ее.

«Я его встретила здесь в Москве. Меня тогда отправили на международную выставку - подработать переводчицей, я ведь свободно разговариваю на французском. А он был одним из гостей той выставки. Это могло печально закончиться для меня, но - все обошлось», - поделилась Донцова.

Лишь в середине 80-х Донцова все-таки получила известие о французе. Ей написала супруга того самого мужчины. Оказалось, что он развелся с ней и собирался было вернуться в Москву к Дарье, но разбился в ДТП.



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