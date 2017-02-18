Дегенератке Маре Багдасарян грозит уголовное дело за подделку документов

Скандально известная гонщица на Gelandewagen может получить до полугода ареста за фальшивую медицинскую справку.

Дознаватели столичной полиции начали доследственную проверку в отношении скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, которую подозревают в использовании поддельного больничного листа. Им она "закрыла" один из дней, в который пропустила обязательные работы. Если это подтвердится, ей грозит уголовное дело.

— Восьмого февраля Багдасарян не явилась для выполнения обязательных работ, предъявив в Савёловский отдел судебных приставов московского управления больничный лист, — рассказал Лайфу представитель столичного УФССП Тимур Коробицын. — Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения.

Приставы "пробили" больницы и поликлиники, и выяснилось, что листок нетрудоспособности никаким медицинским учреждением не выдавался. Документ передали криминалистам из МВД, которые в течение нескольких дней изучали его и подтвердили, что больничный Мары имеет признаки подделки. Это позволило приставам инициировать возбуждение дела.

— 10 февраля 2017 г. дознавателем Савёловского отдела судебных приставов было зарегистрировано сообщение о преступлении по части 3 статьи 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"), — сообщил Коробицын. — Данное преступление подследственно органам внутренних дел. В связи с чем 17 февраля материал проверки направлен ГУВД по Москве для решения о возбуждении уголовного дела.

Пока дело не возбуждено, и Мара Багдасарян продолжает обязательные работы в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

По этой статье Маре Багдасарян может грозить до полугода ареста, штраф до 80 тысяч рублей или ещё 480 часов обязательных работ.

Меж тем на Мару как из рога изобилия продолжают сыпаться штрафы и дополнительные часы обязательных работ за прежние нарушения правил дорожного движения. Только в декабре 2016 года мировой судебный участок № 353 района Аэропорт рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян назначили 24 дня административного ареста, а также 595 часов обязательных работ и административные штрафы на общую сумму в 183 тысячи. А 10 февраля у Мары Багдасарян насчитали ещё 22 нарушения. Ранее мировой суд уже принял 36 аналогичных протоколов.

Напомним, 12 января стритрейсершу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Позже, на заседании, отец и адвокат Мары объяснили причины прогулов. После этого Мара находилась в спецприёмнике. Теперь гонщица снова посещает обязательные работы, а её отец контролирует дочь.