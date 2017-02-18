Дональд Трамп назвал СМИ CNN, NBC и The New York Times врагами народа

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Дональд Трамп назвал СМИ CNN, NBC и The New York Times врагами народа

Президент США Дональд Трамп назвал ряд ведущих американских СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей.

"СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!" — написал Трамп в Twitter.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2017 г.

 

Дональд Трамп неоднократно упрекал американские СМИ в распространении фальшивой информации. На пресс-конференции, приуроченной к представлению кандидата на пост министра труда, президент раскритиковал журналистов CNN за "ненависть и предвзятость" по отношению к нему. Трамп также назвал "ерундой" сообщения о связях администрации с Россией.

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