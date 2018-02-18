Джигарханян признался, что Виталина спасла его от смерти

Оказывается, фамилия известного актера переводится на русский как "хранитель очага".

Сегодня Армен Джигарханян ненавидит Виталину Цымбалюк-Романовскую, а был момент в его жизни, когда он был благодарен судьбе, что она оказалась рядом с ним. Когда он говорил, что она вытащила его с того света…

Как-то Василий Ливанов спросил Армена Борисовича, что означает его армянская фамилия Джигарханян? Тот ответил, что в переводе на русский язык — это «хранитель очага». Сегодня, когда у всех на слуху его скандальный развод с Виталиной, это звучит трагически. Василий Ливанов в интервью gazeta-slovo.ru рассказал, что когда в 2009 году с Джигарханяном случился второй инсульт, он стал звонить ему домой, так у него состоялось телефонное знакомство с Виталиной. На протяжении долгого времени она ему говорила, что Армен Борисович пока не может разговаривать по телефону. «Наконец, наступил день, когда Армен взял трубку. И вот что я от него услышал: «Вася, я уже не мог бы никогда разговаривать ни с кем, если бы не Виталина! Она спасла мне жизнь, вытащила с того света». Это Армен сказал: «Я жизнью обязан этой молодой женщине».

Я подумал: какое счастье, что в жизни Армена, кроме кота Фила, появилась молодая женщина, которая тратит душевные и физические силы на то, чтобы тащить его с того света. Я был просто счастлив за Армена Борисовича, что такая женщина рядом с ним оказалась».



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