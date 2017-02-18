Европа активно готовится к жизни после США

Европейцы серьезно готовились к очередной встрече министров обороны стран — членов НАТО, которая проходит 15-16 февраля в Брюсселе. Это понятно: слишком неоднозначны высказывания 45-го президента США Дональда Трампа по основным вопросам внешней политики.

Неудивительно, что накануне встречи в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила США с двухдневным визитом. По итогам поездки она дала чрезвычайно информативное интервью европейским журналистам.

Его можно разбирать на цитаты практически полностью. Прямота и откровенность высказываний не характерны для чиновников ЕС в целом и Могерини — в частности. Но не в этот раз. Остановимся на трех ключевых моментах.

Участники встречи министров обороны стран членов НАТО в Брюсселе

Кто должен давать деньги на НАТО

Во-первых, почему мы связываем визит представителя ЕС по внешней политике со встречей министров обороны НАТО? Структуры-то хоть и близкие, но все же разные.

Потому что это недвусмысленно делает сама Могерини. Оценивая перспективы встречи министров обороны, она не исключает расхождения позиций ЕС и США по комплексу ключевых вопросов. И тут же прогнозирует: "С течением времени будет все больше тем, по которым власти ЕС и США занимают разные позиции".

То есть прощупывание позиций новой администрации по поводу перспектив сотрудничества в рамках НАТО входило в круг задач Могерини. Результаты зондажа оказались настолько неутешительными, что она заранее готовит общественность к расхождению взглядов ЕС и Штатов по ключевым вопросам оборонной политики и политики безопасности.

Мы не знаем всех возможных евро-американских противоречий. Судя по заявлению Могерини, их много, а будет еще больше. Но главное противоречие в рамках НАТО нам известно давно, поскольку ставилось на повестку дня еще администрациями Буша-младшего и Обамы, да и Трамп сделал его одним из базовых пунктов своей избирательной кампании.

Как известно, США настойчиво добиваются от своих европейских союзников, чтобы те взяли на себя пропорциональную долю расходов в обеспечении безопасности. Речь идет примерно о полуторакратном увеличении военных бюджетов большинства стран "старой Европы", манкирующих своими обязательствами выделять на оборону 2% ВВП.

Тем не менее "старая Европа" уже два десятилетия сокращает как расходы на оборону, так и численность своих вооруженных сил. Западноевропейцы также не горят желанием участвовать в инициированных США военных кампаниях в отдаленных районах Евразии.

Страны Восточной Европы ("новые европейцы") не прочь разместить на своей территории контингенты американских войск и даже настаивают на этом. Они готовы нести расходы на оборону даже сверх оговоренных 2% (тратить 2,5-3% ВВП), но по причине прогрессирующей бедности могут добыть эти деньги только из безвозмездной помощи и кредитов своих союзников по ЕС и НАТО.

Поскольку же у США войск и денег давно не хватает, частично бремя удовлетворения милитаристских амбиций младоевропейцев также падает на "старых членов" ЕС.

Европейские глобалисты против американских изоляционистов

Во-вторых, интересно, что Могерини дала интервью европейскому агентству LENA (Leading European Newspaper Agency), в которое входят немецкое, итальянское, испанское, бельгийское, французское и два швейцарских издания. Как видим, сплошь "старая Европа" без сбежавшей Британии, но с примкнувшей Швейцарией. Именно к ней, а не к младоевропейцам обращается Могерини.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини общается с журналистами

Наибольший отклик интервью получило в Германии. Это неудивительно, ведь Германия остается не просто ключевым звеном, цементирующим весь ЕС. Именно в ФРГ, в отличие от других европейских стран, глобалисты могут сохранить власть, независимо от того, сохранит ли Ангела Меркель канцлерство. Нынешняя власть опирается на праволиберальных глобалистов, а с ними борются не националисты, как в других странах ЕС, а леволиберальные глобалисты.

Это естественно для Германии, являющейся своего рода метрополией европейской империи (ЕС): имперская идеология не может быть националистической. Но и чиновники ЕС, к числу которых принадлежит Федерика Могерини, — чиновники не национальные, а имперские. Поэтому они тоже глобалисты. Здесь их интересы совпадают с глобалистской частью германского истеблишмента, которая намерена удержать власть в своих руках хоть в праволиберальной, хоть в леволиберальной обертке.

Фактически Могерини констатирует наличие нарастающих противоречий с США и посылает европейским глобалистам сигнал о необходимости объединиться под эгидой общеевропейских структур (ЕС и НАТО), чтобы дать бой в первую очередь американским изоляционистам из команды Трампа.

Это резонно. Европейским глобалистам были милы американцы, пока ими управляли идеологически близкие политики из команды Обамы-Клинтон. Изоляционисты Трампа, которые могут оказать активную поддержку европейским националистам, глобалистам из ЕС не нужны. Более того — опасны. Отодвинув США от европейских проблем, глобалисты имеют шанс переломить тенденцию перехода власти к националистам в свою пользу.

Разброд и шатание в США

И здесь крайне важен третий посыл интервью Могерини. "Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен", — говорит она.

Когда о жестком, на грани гражданского конфликта расколе элиты и общества в США говорили российские эксперты, скептики полагали, что они могут выдавать желаемое за действительное. Когда о расколе говорили представители американской элиты, скептики списывали это на эмоциональный накал борьбы на выборах.

Теперь раскол в США не просто констатирует глава европейской дипломатии. Могерини прогнозирует проблемы с американским лидерством. Практически открытым текстом советует ЕС готовиться к жизни после США.

В США действительно ситуация сложная, и действительно раскол пока не преодолен и может усугубиться вплоть до полномасштабного гражданского противостояния. Но в обеих группах (проигравших глобалистов и победивших изоляционистов) превалируют сторонники компромисса.

Раскол США будет стоить слишком дорого и одним и другим. Сейчас они формируют свои запросные позиции, и потому звучат жесткие формулировки.

Радикалы, которых тоже хватает в обоих лагерях, пытаются воспользоваться случаем и раскачать ситуацию, переведя конфликт в открытую фазу. В общем, ситуация может измениться и в ту, и в другую сторону, но у сторонников компромисса все же больше шансов, поскольку лишь они могут гарантировать сохранение целостности США.

Участники митинга против указа президента США Дональда Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

США уже не те

Почему же Могерини делает акцент на американских проблемах? Именно потому, что главное противоречие в актуальных взаимоотношениях ЕС и США касается не финансово-экономических и не военно-политических, а идеологических вопросов.

Если Америка Трампа сохранит свои позиции в Европе, местные глобалисты окончательно проиграют (возможно, вплоть до роспуска ЕС). Если Америку Трампа удастся выпихнуть из Европы, европейские глобалисты имеют неплохой шанс.

Восточной Европе некуда податься. Местные элиты ненавидят Россию и боятся ее. Лишившись поддержки США, они вынужденно придут за поддержкой к европейским глобалистам, которые, удержав Германию, вместе с младоевропейцами сохранят большинство в ЕС.

Вот им-то — своим партнерам, евробюрократам и глобалистским элитам национального уровня — Могерини и сообщает, что США уже не те, уже не лидер. ЕС может теперь и не обращать на них внимания — подходы разные и будут только расходиться дальше. Но раз Вашингтон уже не глобальный лидер, его можно не бояться, а смело выпирать из Европы.

Кстати, эта тактика европейских глобалистов действительно может усугубить проблемы в США. Если Трамп не сможет поладить с Европой, его внешняя политика будет предана резкой критике в том числе и тех элитных кругов, которые сегодня его поддерживают, вследствие чего внутриполитические позиции президента Штатов резко ослабеют.

Так что Могерини в какой-то степени пытается программировать не только позицию ЕС, но и развитие ситуации в самих США в выгодном для глобалистов русле.