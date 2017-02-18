Евровидение: Чисто украинский хаос. Немецкие СМИ в шоке от уровня организации конкурса в Киеве

В Германии в очередной раз поняли, во что они вляпались имея дело с Украиной. По мнению немецких журналистов, стараниями киевских дилетантов Евровидение превратилось в конкурс хаоса и организационную катастрофу.

До песенного конкурса в Киеве, если он там все-таки состоится, осталось меньше трех месяцев. Как пройдет мероприятие пока не ясно, ведь даже продажа билетов на Евровидение стала для фанатов организационной катастрофой, - сообщается на сайте немецкого телеканала n-tv.

Опасения по поводу места проведения следующего конкурса у его организаторов возникли еще в прошлом году, и как показывает состояние дел за три месяца до даты начала Евровидения, эти опасения были полностью оправданы.

Организаторы из Европейского вещательного союза, занимающегося подготовкой к конкурсу, не хотели трубить на весь мир о хаосе на Украине, однако и скрывать имеющиеся проблемы полностью тоже не получалось. А они начались уже на затянувшемся этапе выбора города, в котором пройдет Евровидение. О результате отбора стало известно только в сентябре и (о чудо), победителем оказался Киев.

Но и на этом все не закончилось. После посещения Киева в ноябре прошлого года сдали нервы у директора Евровидения. В сформулированном для общественности на дипломатическом языке заявлении чиновника это звучало так – «есть преграды, для преодоления которых и быстрой реализации проекта приходится подключать авторитетных лиц, поскольку времени осталось совсем мало».

Если сравнивать Киев со Стокгольмом, то продажа билетов на Евровидение 2016 в шведской столице стартовала еще в 2015 году, а первые билеты были распроданы уже к католическому Рождеству. Но на Украине все происходило по-другому. Здесь срок начала продажи билетов переносили неделя за неделей, несмотря на то, что уже наступил 2017 год. В конце концов, в Европе признали, что Киев затягивает реализацию билетов. В украинской столице, в свою очередь, сослались на местный антимонопольный комитет, остановивший процесс отбора реализатора билетов.

Дабы избежать еще одного грома и молнии в Киеве решили не проводить новый конкурс и объявили о начале продаж билетов на сайте concert.ua. Данный интернет ресурс является русскоязычным, а если кому-то вздумается зайти на его англоязычную версию, то там можно обнаружить только корявые переводы.

Впрочем, это еще не конец истории. Портал по продаже билетов то и дело давал сбои, преодолев которые заинтересованным в покупке удавалось попасть в так называемую виртуальную очередь. При этом почти со старта продаж выяснилось, что все билеты на финал конкурса уже распроданы. Впрочем, найти эти билеты не сложно, а именно на черном рынке, по заоблачным ценам. Как так получилось, что все билеты на финал оказались распроданными с самого начала – вопрос.

Как показала практика, счастливчики, которым все таки удалось приобрести билеты через портал concert.ua, на практике оказались не такими уж и счастливчиками, ведь многие из них уже после покупки получили уведомление об «отмене заказа из-за проблем с обработкой платежа». Таким вот образом фаны Евровидения, что называется на своей шкуре, прочувствовали все прелести сервиса от украинских организаторов конкурса.

Однако, настоящей головной болью Европейского вещательного союза стали не билеты, а громкий уход команды, которая занималась подготовкой Евровидения в Киеве по причине «невозможности продолжать работу в сложившихся обстоятельствах». Комментарий из Европы в ответ на такое развитие событий звучал уже почти как мольба – там снова призвали Киев придерживаться взятых на себя временных обязательств.

«Что бы мы ни увидели на картинке из Киева 13 мая, это будет выстрадано не только кровью, потом и слезами. Гнев, непрозрачность, дилетантизм тоже сделают свое дело», - резюмирует немецкий телеканал.