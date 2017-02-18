



В Приднестровье в прикладе старого автомата Калашникова обнаружили послание из 1983 года.



Эхо афганской войны донеслось до Приднестровья.







Эхо афганской войны донеслось до Приднестровья доносится до нас из глубин времени до сих пор. Месяц назад сотрудники милиции обнаружили уникальную находку в прикладе учебного автомата. Оружие, хранившее в себе одну из тайн Афганской войны, впервые заговорило спустя 33 года. Случилось это на квалификационных испытаниях в рамках организации профессиональной подготовки личного состава – на сдаче зачета по знанию материальной части оружия и основ стрельбы. Представители комиссии впервые столкнулись со странной неполадкой при разборке автомата Калашникова: пенал не извлекался из приклада. За 20 с лишним лет, которые АК-47 состоит на балансе в МВД, проблем с оружием никогда не возникало. Словно, дождавшись своего часа, один из механизмов начал давать сбой. Решив разобраться в чём дело, офицеры раскрутили тыльную часть автомата. В одном из отсеков приклада находился плотно скрученный листок бумаги. Небольшая записка, вложенная 33 года назад в оружие, вернула всех в прошлое – в знойный ад афганского вооруженного конфликта. На клочке листка спешным почерком написано: «Командиру подразделения… Район Шинданды – 110 духов. Каньон – Хана. Пишу открытым текстом – мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР… Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00».

От каждой строчки пробирает дрожь, веет порохом и кровью. Каждая буква словно впитала в себя боль и страх – нет, не за свою жизнь, а за жизнь товарищей, которые рядом прикрывают твою спину, сдерживая натиск моджахедов; за то, что больше никогда не сможешь прижаться к теплым маминым рукам, нежно обнять любимую жену, укачать маленького сына или дочь. Вместе с тем, в небольшом послании (а из уст так и норовит сорваться «предсмертном» послании), сосредоточились отчаянная стойкость, верность долгу и присяге, воинская доблесть, мужество и отвага!

Как сложилась судьба этих людей? Удалось ли кому-то из них вырваться из кольца осады и вернуться домой? Может, кто-то жив и сегодня? Остается множество вопросов, на которые пытаются найти ответы сотрудники Министерства внутренних дел. Уже направлены запросы в Российский Союз ветеранов Афганистана и приднестровскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане. И пока музейные стенды МВД ждут уникальный экспонат и информацию, ревнивые хранители времени в милицейских погонах сами собирают сведения по крупицам, пытаясь восстановить ход тех страшных событий.

Для сведения: Ограниченный контингент советских войск в Афганистане составлял 100 тыс. военнослужащих. Всего за 9 лет участие в боевых действиях приняли свыше полумиллона советских солдат и офицеров. 71 воин стал Героем Советского Союза. Всего же безвозвратные потери личного состава советской армии в Афганской войне составили свыше 15 тысяч человек. В ходе боевых действий ранения получили более 50 тысяч интернационалистов. В вооруженном конфликте приняли участие около двух тысяч жителей Приднестровья, 54 из них не вернулись с боевых позиций.

PS. Сразу вспомнились аналогичные послания защитников Брестской крепости, которые были найдены уже после ее освобождения.