ГПУ и Порошенко «Оппоблоку» глаз не выклюют. По-братски...

К третьей годовщине госпереворота на майдане пришедшая в его результате к власти киевская клика Петра Порошенко решила немножечко укрепить свои позиции. И покрепче привязать к себе тех, кто ей сегодня верно служит. Но может предать в любой момент, как верно служил, но предал власть прежнюю – «кровавую панду» экс-президента Виктора Януковича, который и сам всех предал, и предателей вокруг себя расплодил в невиданном количестве.

Речь же идет вот о чем: начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала «1+1», который только ластится к гаранту нации и тоже предательски хочет к нему под безбедное крыло, что у ГПУ нет доказательств причастности к разгону «студенческого майдана» 30 ноября 2013 года Сергея Левочкина, экс-главы Администрации сбежавшего Януковича. А как же! Не может быть причастным ни к чему постыдному тот, кому власть обязана своими креслами. Обязана, благодарна и сейчас еще нуждается в его служении.

А говорил Горбатюк, напоминаю, о событиях, с которых все, собственно, и началось. Но могло бы закончиться пшиком, если бы не провокация, устроенная свидомитами-майдаунами в ночь на 30 ноября 2103-го и вошедшая в «литопыс рыволюцийи гидносты» как «избиение онижедетей». Случилось там следующее: настоящий студенческий майдан реальных активистов без доппеченюшек и активных провокаторов тихо себе издыхал на морозе. «Борцы» собирались уже в теплые квартиры, как вдруг в тающей толпе откуда ни возьмись появились новые «студенты» здоровенные и дебильно-грозного вида сорока-сорокапятилетние мужики. Потом почти параллельно приехала милиция якобы для того, чтобы помочь пресечь беспорядки при ликвидации майдана. И когда их всех, как по команде, окружили съемочные группы самых главных украинских телеканалов, снаряженные постановочным светом, мужики полезли на ментов и спровоцировали шикарную ожесточенную и кровавую драку, которая и была заснята услужливыми и «нэупэрэдженными», но щедро унавоженными дополнительными гонорарами «журнализдами».

В тот же день вселенский вой, поднятый грантоедами и продажными политиками и СМИ по избитым «онижедетям», собрал на майдане еще большую толпу, которая и стала предтечей госпереворота. В этих уже деньги вкладывали по полной и всем необходимым снабжали щедро. Перед тем, как там с печенюшками отметилась Виктория Нуланд, там погужевала с «солидарностью к онижедетям» жена Левочкина, принимавшая всяческие гламурно-демократически позы на фоне, извините, обсцикающих киевские подъезды «хероев». Так и начинался «воздух свободы» – смесь ароматов свободно исторгаемых экскрементов свезенных майдаунов с французскими духами киевских гламурных дур и сволочей, которые решили «быть с народом». Потом тупорылых и кастрюлеголовых псевдо-романтиков сменили подготовленные в спецлагерях боевики при кураторстве Валентина Наливайченко и ему подобных «диячив» на американской зарплате, которые в январе-феврале 2014-го и залили кровью центр Киева. Своей и чужой.

Все приложились к организации кровавого госпереворота. Но у Сергея Левочкина – особая заслуга. Именно он, по показаниями всех, кому удалось сбежать от расправы майдаунов в Россию, организовал бойню 30 ноября. И приказы тайно отдавал, и телевидение «случайное» организовал, и потом инфосопровождение раскрутки бойни, доведя ее до всенародного кипения. Хотел этот шустрый, ушлый и абсолютно продажно-беспринципный парниша надавить на Януковича, чтобы и его приручить, и премьер-министра Николая Азарова смести и занять его место, и перед Западом выслужиться и евроинтегратором-демократом прослыть. А в результате ему удалось одно – сделать возможным госпереворот.

Конечно, кто тронет такого человека? Организация «разгона студентов» инкриминируется кому угодно, в целом 19 лицам - бывшему президенту Виктору Януковичу, экс-главе СНБО и его заместителю, главе МВД тех времен и его заместителю, экс-руководителю Киевской городской администрации, командирам «Беркута» и т. д. Но Левочкина оставили в покое. Более того, еще раньше позволили создать свою партию – «Оппозиционный блок» («ОБ») - и позволили типа работать. В качестве разрешенной оппозиции, которая придет киевскому режиму псевдодемократический вид, легитимизирует его в глазах мировой демократии, якобы олицетворяет политический плюрализм в неонацистской стране, служит резервуаром для кадрового пополнения режима мало на что путное способных лузеров и мошенников, помогает при голосовании в парламенте, если правящей коалиции не хватает голосов.

Это и является первой причиной того, что, как сказал Горбатюк, Левочкин «был допрошен в качестве свидетеля в этом деле, однако данных, которые бы указывали на его причастность к организации этого преступления, на сегодняшний день не получено». Сейчас момент такой, что близится 3-я годовщина майдана, а власти Порошенко/Гройсмана нужны любые подпорки и помощники. Даже такие продажные и склонные к предательству и нуждающиеся в узде, как «ОБ» и его ко-лидер Левочкин. И Путин, как всегда, может напасть, и неонацисты новый госпереворот сварганить, и друзья-побратимы, которые только тем и живут, что режим завалиться, подведут и предадут. А тут еще нужно что-то делать с энергетической блокадой Донбасса нарванными и упоротыми патриотами, против которых уже стягиваются верные войска, и, возможно, придется применить силу. Тоже против «своих», которые уже совсем не «свои», а типичный «агенты Путина» и «зрадныки», выполняющие план «Шатун», о котором и сегодня еще нельзя вспоминать без желания поерничать над идиотами, придумавшими такую дебильно-патриотическую дезу.

Во-вторых, ГПУ, ведомая известным собутыльником Порошенко и экс-лидером фракции его «Блока Петра Порошенко» («БПП») в Раде Юрием Луценко, однозначно рассматривает оправдание Левочкина еще и в свете противостояния с «заклятыми друзьями» из «Народного фронта» («НФ») экс-премьера Арсения Яценюка. С ними «БПП» якобы составляет коалицию правящего большинства. Но «энефовцы» Яценюка все время шантажируют порошенковцев уходом из этой коалиции и политическим кризисом, путь из которого для Порошенко один – на свалку истории. Вместе со всеми своими и побратимами и собутыльниками. И поэтому голоса многих яценюковцем могут заменить голоса «ОБ». Вот их и приглашают к сотрудничеству.

Так что братская отмазка Левочкина – это еще и удар не только а по всему «НФ», но и персонально по видному яценюковцу во власти - главе МВД Арсену Авакову. Именно Аваков, желая то ли наказать Левочкина, то ли сделать его и его партию более ручной, лично обвинял экс-главу президентской Администрации в организации разгона 30 ноября. Левочкин сам все опровергал и даже говорил, что в знак протеста против жестокости «кровавой панды» ушел в отставку. А теперь и «бэпэпэшная» ГПУ указала Авакову, что это ей решать, кто тут революционер, а кто земляная жаба и желтый шнурок.

Однако обращает внимание и тот факт, что «БПП», его вождь Вальцман и его ставленник генпрокурор Луценко уже не верят, что могут уступками удержать лояльность не только Авакова, но и таких политических оборотней, как Левочкин и его «ОБ». Тот же генпрокурорский Горбатюк как бы предупреждает Левочкина: «...Следствие не завершилось, следствие продолжается в отношении исполнителей, так и в отношении каждого человека, который мог способствовать совершению этого преступления». Другими словами, будешь вертеться чрезмерно – привлечем и посадим.

При этом Горбатюк как бы предупреждает вообще всех, кого можно подвести под участь «активных антимайдаунов» и репрессировать. По словам Горбатюка, за преступления во время «евромайдана» в Украине осудили лишь одного человека. «Из 35 приговоров реальная мера наказания применена лишь к одному лицу - одному из «титушок», - сказал он. Но уточнил: расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 – это высокопоставленные чиновники, а в суд направлено более 220 обвинительных актов. Так что, как бы предупредил Горбатюк, не рыпайтесь, места в СИЗО хватит всем...

...Хорошая компания рулит сегодня Украиной, что ни говори. Но вот Наполеон Бонапарт как-то заметил, что на штыках можно сидеть у власти, но только очень короткое время. Потому что штык поворачивается в умелых руках в любую сторону...