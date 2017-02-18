Игра «Синий кит»: правила игры, как отказаться от смертельной игры

Игра «Синий кит»: правила игры, как отказаться от смертельной игры, отметил интернет-портал wordyou.ru.

Подростков в России продолжают вовлекать в смертельную игру «Синий кит».

В Петербурге активные участники «групп смерти» продолжают вовлекать детей и подростков, заинтересовавшихся в этой игре. Для этих целей в социальных сетях создаются сообщества.

Суть игры «Синий кит» («Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20») в том, чтобы выполнить 50 заданий, которые присылает так называемый куратор. Зачастую первое задание – это нацарапать или нарисовать на теле кита. Но каждое последующее задание носит все более суицидальный характер.

Информацию об этой игре дети получают не только из соцсетей. Как рассказывает Лайф, 12-летняя петербурженка Ксения узнала о группе, посмотрев видео, направленное против суицида в целом и игры «Синий кит» в частности.

Игра «Синий кит»: правила игры, как отказаться от смертельной игры.

По ее словам, после того как она вступила в группу игры «Синий кит», ей через 10 минут написала девочка и объяснила суть игры. «На 50-м задании это было либо повеситься, либо спрыгнуть с крыши», — рассказывает Ксения.

Она отмечает, что задания от кураторов игры «Синий кит» приходят разные. Например, нужно было подняться на крышу дома, смотреть страшные фильмы и даже причинить себе боль. Также участникам игры необходимо просыпаться в 4:20 утра. Постепенно участник игры должен отказаться от общения со всеми, кроме своего куратора. В игре его называют «китом». Если ребенок хочет выйти из игры, его начинают запугивать смертью близких. Кураторы утверждают, что могут найти их по IP-адресу. Дело в том, что, подростку, который начал играть в «Синий кит», присылают ссылку, перейдя по которой он автоматически сообщает свой IP-адрес.

Ксения, столкнувшись с угрозами, рассказала об игре «Синий кит» матери Ольге. Девочка утверждала, что к игре относится несерьезно и начала играть лишь из любопытства.

Игра «Синий кит»: правила игры, как отказаться от смертельной игры.

«Киты — это те же самые дети, также они и кураторы, которые участвуют в этой игре и ищут подобных подростков, чтобы привлечь в эту игру. Как большая сеть. Дальше уже я ужаснулась, потому что для меня это был шок», — отмечает Ольга. Женщина решила рассказать об игре «Синий кит» и угрозах со стороны ее кураторов в полицию.

Комментируя ситуацию с игрой «Синий кит», специалисты отмечают, что искоренить ее в один миг из сети не удастся. На это понадобиться время. К тому же, жалобы на такие сообщества поступают редко.

Психологи советуют родителям больше времен проводить с детьми, интересоваться их проблемами и поддерживать, если у ребенка что-то не получается. Как считают специалисты, дети, у которых нет душевных травм, гораздо реже обращают внимание на сообщества смерти, подобные «Синему киту».

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