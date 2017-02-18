Лавров: Россия не отменит санкции против ЕС до полного выполнения «Минска-2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не снимает санкции в отношении Евросоюза, пока Минские соглашения не будут выполнены

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА-Новости.

«Мы тоже хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать», — отметил Лавров.

При этом российский министр иностранных дел подчеркнул, что увязывание снятия санкций с РФ с выполнением минских договоренностей исключительно Россией является нелогичным.

«Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула "Минские договоренности должны быть выполнены Россией, тогда Евросоюз снимет санкции"», — подчеркнул Ларов.

По его словам, реальная картина и причины того, почему Минские договоренности не выполняются, «прекрасно известна и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне».

«Да и в других столицах. В том числе в штаб-квартире НАТО», — отметил Ларов.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на реализацию Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Минские договоренности — это единственное, что у нас есть для продолжения диалога и создания возможностей для решения проблем. Если нет ничего другого, нужно использовать то, что есть. У меня есть еще надежда», — отметила Меркель.

В то же время федеральный канцлер Германии заявила об отсутствии формальных оснований для реализации политической части Минских договоренностей.