Малайзия: арестован подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына

Малазийские полицейские арестовали четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, им оказался 47-летний гражданин КНДР, сообщает малазийская газета "Синчжоу Жибао" со ссылкой на источники.

По данным издания, полицейские в пятницу вечером арестовала в Куала-Лумпуре мужчину, который предположительно имеет отношение к убийству Ким Чен Нама. Сообщается, что подозреваемому 47 лет. Во время задержания при нем имелся паспорт гражданина КНДР. В настоящее время полиция проверяет его достоверность. Отмечается, что в паспорте у мужчины есть отметки о многократных визитах в Малайзию.

Кроме того, как пишет газета China Press, полиция распространила по всем полицейским участкам фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве, объявив их в розыск.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух женщин по подозрению в убийстве, 29-летнюю гражданку Вьетнама и 25-летню гражданку Индонезии, а после 26-летнего гражданина Малайзии, который являлся молодым человеком индонезийки.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX. Официального заключения о причине смерти пока нет.