Мария Куликова чувствует себя виноватой перед сыном

Актриса призналась, что из-за работы уделяет сыну мало времени. Иногда Марии стыдно за это. Куликова рассказала о личном и воспитании Ивана.

В будущий понедельник на канале Dомашний стартует сериал «От ненависти до любви». Одну из главных ролей в киноленте сыграла Мария Куликова. Ее персонаж Наталья - бизнесвуман, у которой свое дело, дочь-подросток и любящий жених - друг детства. Кажется, что у нее все складывается идеально, но перед самой свадьбой женщина понимает, что так и не испытала настоящего счастья.

Сама Куликова признается, что с возрастом стала по-другому смотреть на жизнь. Проект дал Марии возможность проанализировать поведение женщины. «Мне нравится, что наконец-то женщину вывели вперед и показали, что она может жить не только семьей, детьми и мужем, но и совершать безрассудства. Думаю, что противостоять чувствам нельзя. Можно их куда-то глубоко внутри себя закопать, но это превратится в колоссальное мучение», - рассказала Мария.

Звезда придерживается позиции, что с людьми надо правильно расходиться: без скандалов и обид друг на друга. Куликова считает, что радикальные перемены в ее жизни произошли после рождения Ивана.

«Когда у меня появился сын, я осознала, что любить можно по-разному. И что во всем важен баланс. Я поняла, насколько взаимосвязана любовь к мужчине и к ребенку. Если у тебя правильное отношение, все вокруг складывается в нужный пазл. Ты не становишься заложником какой-либо ситуации, например той, где ты – мать, и все. Дети не должны стоять на пьедестале, они очень важная, но часть твоей жизни. У тебя как у женщины есть еще и своя ниша. Раньше я жила так: есть ребенок, и мне больше ничего не надо. А сейчас понимаю, что надо, и очень. Да, у меня колоссальное чувство вины перед сыном за то, что я много работаю, но я с этим борюсь. В прошлом году впервые уехала на неделю без ребенка, сама по себе, с друзьями. Так соскучилась, что когда вернулась, уделила ему гораздо больше времени, чем если бы я формально была эту неделю в Москве и постоянно занималась своими делами», - поделилась артистка.

Мария утверждает, что никогда не стремилась устроить помпезную свадьбу. На съемочной площадке и в театре Куликова не раз примеряла подвенечные наряды. «Ни один штамп в паспорте ничего не гарантирует. Я всегда спокойно относилась к свадьбе. Но кому-то нужен этот праздник. И я считаю, что если женщине он необходим, то мужчина может найти в себе силы и устроить его, ничего с ним не случится. Я, по несколько раз в год на экране выхожу замуж и задыхаюсь в корсетах. Сегодня провела в подвенечном платье семь часов. Это же жуть! Свадьба ведь такая суета и ответственность. Я, честно говоря, пас, не готова к этому. Мне кажется, что лучше потратить время на что-то другое, чем на пышное торжество. Сейчас у меня в жизни все очень хорошо. Я довольна тем, что происходит, и не хотела бы возвращаться куда-то назад. Но я не знаю, что будет завтра. Может быть, у меня начнется депрессия по поводу того, что я катастрофически быстро взрослею» - говорила звезда в беседе с «Антенной-Телесемь».



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