Мониторинговая миссия ОБСЕ осудила украинскую блокаду Донбасса

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прокомментировал действия украинских радикалов по блокаде Донбасса.

Как отметил Хуг, «СММ наблюдает за развитием ситуации на железной дороге, также на ежедневной основе мы наблюдаем за реакцией, которые проявляют силовые структуры при этой ситуации. Мы в курсе, что эта блокада может повлиять на работу некоторых коммунальных предприятий, и мы в курсе того, что отражается в отчетах этих компаний о тех последствиях, которые могут быть, если эта блокада будет продолжена», сообщает РИА Новости.

Хуг пообещал, что наблюдатели миссии будут документировать последствия данной блокады, как и всего, что происходит в зоне конфликта в Донбассе. Хуг предлагает «решить проблемы за столом переговоров. Гражданское население по обе стороны линии разграничения является как раз той группой, которая ничего не выиграет от того, если конфликт будет решаться таким путем».

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук оценил ситуацию с блокадой Донбасса. По мнению Медведчука, «совершенно ясно, что речь идет не просто о противозаконных акциях, а о настоящем бандитизме и терроризме. Практически полное бездействие власти в такой ситуации вызывает не только недоумение, но и возмущение. Организаторы и участники блокады должны понести законное наказание».