На Границе с Украиной в Крыму задержан боевик экстремист

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

На Границе с Украиной в Крыму задержан боевик экстремист

На крымской границе задержали очередного диверсанта.

Пограничная служба УФСБ России по Республике Крым на границе с Украиной сообщила о задержании очередного диверсанта, который проходил подготовку к совершению диверсионно-террористических актов на полуострове в крымскотатарском батальоне "Аскер".

Служивший в батальоне организатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев сбежал с украинской территории в обход пункта пропуска и был задержан пограничниками. Во время личного досмотра у Зайтуллаева было обнаружено удостоверение участника так называемого "гражданского формирования "Аскер". 19-летний Сеит-Ибраим Зайтуллаев рассказал, что в батальоне имени Номана Челебиджихана бойцов готовили к совершению терактов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу. Специальные инструкторы обучали участников незаконного вооруженного формирования, как вести разведывательную деятельность, закладывать взрывчатку и при этом оставаться незамеченным. Сейчас против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ - незаконное пересечение государственной границы, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, на минувшей неделе близ Чонгара Херсонской области произошел вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и так называемым крымскотатарским добровольческим батальоном имени Номана Челебиджихана. Военнослущажие 57-й бригады минобороны Украины на БТР протаранили забор батальона имени Номана Челебиджихана, при этом неизвестные лица применили огнестрельное оружие. Сегодня возле автодороги, проходящей мимо лагеря батальона, произошел очередной конфликт между боевиками и военнослужащими ВСУ.



PS. Судя по всему в данном случае речь идет скорее о дезертирстве из места расположения, иначе непонятно, зачем диверсанту заходить на российскую территорию с документами, указывающими на принадлежность к конкретному формированию (конечно, банального идиотизма исключать не следует). Аналогичные случаи имело место и ранее (например, в прошлом году от Чубарова убежали два персонажа и рассказывали, что в батальоне плохо кормят и нет денег), но с учетом того, что татарские формирования используются СБУ и ГУР МОУ для вербовочной, агентурной и диверсионной деятельности (в том числе и на территории Крыма), данного деятеля конечно будут проверять, на случай, если за этой историей кроется нечто большее, нежели обычное дезертирство вследствие бытовых конфликтов или материальной неустроенности.

На Границе с Украиной в Крыму задержан боевик экстремист

PS2. Стоит так же отметить, что у базы батальона, где "служил" Зайтуллаев, помимо конфликта с военнымиl, сегодня проходил митинг местных армян, пытающихся выжить боевиков Меджлиса. Разумеется, митинг армян и таксистов уже успели объявить "происками Кремля", хотя по-факту, возмущения действиями Меджлиса в Херсонской области возникают далеко не первый раз и имеют в первую очередь не политическую, а экономическую подоплеку. Самое забавное, что на фоне этих событий, Чубаров заявил, что "Аскер" ставит своей целью "наведение порядка в Крыму", хотя на практике, не может навести порядок даже в собственном расположении.

 

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