На Границе с Украиной в Крыму задержан боевик экстремист





На крымской границе задержали очередного диверсанта.



Пограничная служба УФСБ России по Республике Крым на границе с Украиной сообщила о задержании очередного диверсанта, который проходил подготовку к совершению диверсионно-террористических актов на полуострове в крымскотатарском батальоне "Аскер".



Служивший в батальоне организатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев сбежал с украинской территории в обход пункта пропуска и был задержан пограничниками. Во время личного досмотра у Зайтуллаева было обнаружено удостоверение участника так называемого "гражданского формирования "Аскер". 19-летний Сеит-Ибраим Зайтуллаев рассказал, что в батальоне имени Номана Челебиджихана бойцов готовили к совершению терактов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу. Специальные инструкторы обучали участников незаконного вооруженного формирования, как вести разведывательную деятельность, закладывать взрывчатку и при этом оставаться незамеченным. Сейчас против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ - незаконное пересечение государственной границы, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.



Напомним, на минувшей неделе близ Чонгара Херсонской области произошел вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и так называемым крымскотатарским добровольческим батальоном имени Номана Челебиджихана. Военнослущажие 57-й бригады минобороны Украины на БТР протаранили забор батальона имени Номана Челебиджихана, при этом неизвестные лица применили огнестрельное оружие. Сегодня возле автодороги, проходящей мимо лагеря батальона, произошел очередной конфликт между боевиками и военнослужащими ВСУ.







PS. Судя по всему в данном случае речь идет скорее о дезертирстве из места расположения, иначе непонятно, зачем диверсанту заходить на российскую территорию с документами, указывающими на принадлежность к конкретному формированию (конечно, банального идиотизма исключать не следует). Аналогичные случаи имело место и ранее (например, в прошлом году от Чубарова убежали два персонажа и рассказывали, что в батальоне плохо кормят и нет денег), но с учетом того, что татарские формирования используются СБУ и ГУР МОУ для вербовочной, агентурной и диверсионной деятельности (в том числе и на территории Крыма), данного деятеля конечно будут проверять, на случай, если за этой историей кроется нечто большее, нежели обычное дезертирство вследствие бытовых конфликтов или материальной неустроенности.







PS2. Стоит так же отметить, что у базы батальона, где "служил" Зайтуллаев, помимо конфликта с военнымиl, сегодня проходил митинг местных армян, пытающихся выжить боевиков Меджлиса. Разумеется, митинг армян и таксистов уже успели объявить "происками Кремля", хотя по-факту, возмущения действиями Меджлиса в Херсонской области возникают далеко не первый раз и имеют в первую очередь не политическую, а экономическую подоплеку. Самое забавное, что на фоне этих событий, Чубаров заявил, что "Аскер" ставит своей целью "наведение порядка в Крыму", хотя на практике, не может навести порядок даже в собственном расположении.

