О причине остановки сердца Децла рассказала его мать

Мать Децла назвала причину остановки его сердца.
Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) в телеэфире назвала свою версию причин смерти музыканта. В эфире Первого канала Ирина Толмацкая заявила, что организм артиста не выдержал перегрузок.
"Он в последние полгода написал два альбома", - заявила мать рэпера.
Она рассказала, что раньше сын говорил о проблемах со здоровьем: "Пожаловался, что рука болела и нога".
Также Толмацкая призналась, что в подростковом возрасте у сына был с ней конфликт из-за учебы.
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