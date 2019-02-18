О причине остановки сердца Децла рассказала его мать

18.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

О причине остановки сердца Децла рассказала его матьМать Децла назвала причину остановки его сердца.

Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) в телеэфире назвала свою версию причин смерти музыканта. В эфире Первого канала Ирина Толмацкая заявила, что организм артиста не выдержал перегрузок.

"Он в последние полгода написал два альбома", - заявила мать рэпера.

Она рассказала, что раньше сын говорил о проблемах со здоровьем: "Пожаловался, что рука болела и нога".

Также Толмацкая призналась, что в подростковом возрасте у сына был с ней конфликт из-за учебы.

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