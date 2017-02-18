Перестрелка в Харькове: каратели не поделили кормовую территорию



В Харькове произошла перестрелка между бывшими членами карательного батальона "Донбасс" и активистами "Гражданского корпуса Азова". Арестовано 10 человек. 1 300-й.



По предварительным данным, причиной конфликта стал "идеологический спор" вокруг проблемы блокады Донбасс. Персонажи из "Донбасса" пытались доказать, что блокаду надо продолжать, персонажи из "Азова" обвиняли их в том, что они действуют в интересах Кремля и губят Украину. Слово за слово, конфликт дошел до попыток отжать "базу" оппонентов, потом до потасовки, а там уже и огнестрел пошел в дело. В результате - один из "азовцев" получил тяжелое ранение в грудь и живот, а оппоненты укрылись на территории детского садика, где их сначала окружила, а потом разоружила и арестовала полиция силами "Корда".



















































UPD: Оружие изъятое в детском садике.













