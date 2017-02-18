Почему так много раздражения в нашем обществе на РПЦ?

"Однажды, подходя к зданию патриархии, святейший Павел заметил много стоявших у входа иномарок и поинтересовался, чьи это машины. Ему сказали, что это машины архиереев. На что патриарх с улыбкой сказал: «Если они, зная заповедь Спасителя о нестяжательстве, имеют такие машины, то какие же машины у них были бы, если бы этой заповеди не было?»

Патриарх Сербский Павел

Богатство и служение

А вчера так вообще они нашли друг друга: "11 февраля около 07:35 мск в районе перекрестка улиц Горького и Гастелло произошло ДТП, в результате которого священник, сидевший за рулем Land Cruiser, совершил наезд на пешехода, который так же является священником"

От Мастерка:

Меня в таких новостях больше бесит не то, что они нарушают или сбивают (всяко бывает, все "под Богом"), а то, что они повально ездят на БМВ и Лексусах. А что на Ладе Гранте не судьба? Ну на КИА какой нибудь на крайняк...

Вот интересно, есть ли такие аргументы, которые объясняют такое достаточно даже не среднее обеспеченное положение священнослужителей? Да, у них у многих много детей, да. у многих большой дом - необходимость, но, блин у нас многодетные семьи в любом случае не обладают золотыми часами и Лексусами. Подарки? Ну, хорошо, а на благие дела эти подарки разве не надо пускать? Продать БМВ и накормить "сирых и убогих" разве религия не велит? Разве не грех соблазнять прихожан роскошью и не жить в скромности? А ведь такие дорогие подарки еще и обслуживать надо за приличную оплату.

Наверняка там не скажешь , что "воруют", в этой сфере может быть это называется "не по совести"?

Отсутствие в нынешней РПЦ СОВЕСТИ....

Вот потому все чаще появляются "интервью" обиженных священников http://tar-s.livejournal.com/1...