Порошенко в Мюнхене обвинил Владимира Путина в «ненависти к Украине»

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Порошенко в Мюнхене обвинил Владимира Путина в «ненависти к Украине»

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в "ненависти к Украине".

"Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это… Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы… Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заявил Порошенко.

Ранее президент РФ выразил уверенность, что "рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной".

 

Также Путин заявлял, что русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден.

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