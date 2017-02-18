Презедент Болгарии Румен Радев рассказал о вреде антироссийских санкций для Москвы и Евросоюза

Санкции Запада против РФ и ответное российское эмбарго нанесли вред как экономике России, так и экономике стран Евросоюза, заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Да, я определенно считаю, что санкции не приносят никакой выгоды, скорее, они вредят и российской экономике, и экономике Евросоюза", — заявил Радев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос, действительно ли он является сторонником ослабления санкций и налаживании диалога с Россией.

При этом он также отметил, что "аннексия" Крыма была нарушением международного права, и Болгария поддерживает все его принципы, но вопрос заключается в том, как долго Европа останется разобщенной этими санкциями, которые подрывают доверие".

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Болгария продление санкций против России на голосовании в июле, Радев заявил, что "до июля еще много времени, ситуация меняется буквально каждый день".

"Давайте представим интересную ситуацию, когда администрация президента Дональда Трампа и президент РФ Владимир Путин придут к соглашению о нормализации диалога, укреплении доверия, снижению уровня конфронтации, как тогда Европа отреагирует?" — сказал Радев.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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