Сирия: Русские бомбардировщики сровняли с землёй базы ИГ в Ракке

- РИА Новости
Российские ВКС провели успешную операцию по уничтожению ряда объектов террористической организации «Исламское государство» в сирийской Ракке, которую боевики считают своей столицей в стране.
«Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», — говорится в заявлении Минобороны России.
Отмечается, что стратегические ракетоносцы Ту-95мс вылетели с территории России, совершили перелёт через Иран и Ирак и нанесли авиаудар крылатыми ракетами Х-101. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на пункты базирования.
Позднее российское оборонное ведомство опубликовало видео нанесения ударов.
- Минобороны опубликовало видео уничтожения целей ИГ под Раккой
Поделили небо
Об операции российских ракетоносцев была уведомлена международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Вашингтоном. Действия России и коалиции были скоординированы по каналу связи для предотвращения конфликтов в небе над Сирией.
«Предотвращение конфликтных ситуаций при проведении воздушных операций с Россией поддерживается. Сегодня они (Россия. — RT) осуществили операции в окрестностях Ракки. Как и силы, участвующие в операции «Непоколебимая решимость», — заявил в Twitter официальный представитель группы войск США полковник Джон Дориан.
De-confliction of air ops w/Russia continue. Today they conducted ops in vicinity of #Raqqah. So did @CJTF-OIR.— OIR Spokesman (@OIRSpox) February 17, 2017
Канал связи для предотвращения конфликтов в сирийском небе был организован между российскими и американскими военными в рамках меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе проведения операций. Это соглашение действует с октября 2015 года. Представители сторон проводят координацию действий в режиме видеоконференции.
Наступление на столицу террористов
Бои в районе Ракки продолжаются с конца 2015 года, однако освободить город от террористов пока не удалось. В настоящий момент наступление на провозглашённую боевиками столицу ведут курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), которые подошли к городу на расстояние пяти километров. Одновременно с ними продвигаются и отряды ВС Турции, участвующие в операции «Щит Евфрата», а также так называемая Свободная сирийская армия (ССА).
Ракка была названа экстремистами столицей халифата в 2014 году. Город находится на перекрёстке больших дорог из Сирии в Ирак, а в его окрестностях располагаются нефтяные месторождения. Сегодня город населяют примерно 150 тыс. человек.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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