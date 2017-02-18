Сирия: Русские бомбардировщики сровняли с землёй базы ИГ в Ракке

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс нанесли ракетный удар по базам террористической организации «Исламское государство»* в Ракке. В Минобороны России уточнили, что в ходе бомбардировки были уничтожены базовые лагеря, центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов экстремистов. Проведение операции было скоординировано с международной коалицией, возглавляемой США, о чём сообщил официальный представитель американской группы войск полковник ВВС Джон Дориан.

Российские ВКС провели успешную операцию по уничтожению ряда объектов террористической организации «Исламское государство» в сирийской Ракке, которую боевики считают своей столицей в стране.

«Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», — говорится в заявлении Минобороны России.

Отмечается, что стратегические ракетоносцы Ту-95мс вылетели с территории России, совершили перелёт через Иран и Ирак и нанесли авиаудар крылатыми ракетами Х-101. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на пункты базирования.

Позднее российское оборонное ведомство опубликовало видео нанесения ударов.

Минобороны опубликовало видео уничтожения целей ИГ под Раккой

Поделили небо

Об операции российских ракетоносцев была уведомлена международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Вашингтоном. Действия России и коалиции были скоординированы по каналу связи для предотвращения конфликтов в небе над Сирией.

«Предотвращение конфликтных ситуаций при проведении воздушных операций с Россией поддерживается. Сегодня они (Россия. — RT) осуществили операции в окрестностях Ракки. Как и силы, участвующие в операции «Непоколебимая решимость», — заявил в Twitter официальный представитель группы войск США полковник Джон Дориан.

De-confliction of air ops w/Russia continue. Today they conducted ops in vicinity of #Raqqah. So did @CJTF-OIR. — OIR Spokesman (@OIRSpox) February 17, 2017

Канал связи для предотвращения конфликтов в сирийском небе был организован между российскими и американскими военными в рамках меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе проведения операций. Это соглашение действует с октября 2015 года. Представители сторон проводят координацию действий в режиме видеоконференции.

Наступление на столицу террористов

Бои в районе Ракки продолжаются с конца 2015 года, однако освободить город от террористов пока не удалось. В настоящий момент наступление на провозглашённую боевиками столицу ведут курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), которые подошли к городу на расстояние пяти километров. Одновременно с ними продвигаются и отряды ВС Турции, участвующие в операции «Щит Евфрата», а также так называемая Свободная сирийская армия (ССА).

Ракка была названа экстремистами столицей халифата в 2014 году. Город находится на перекрёстке больших дорог из Сирии в Ирак, а в его окрестностях располагаются нефтяные месторождения. Сегодня город населяют примерно 150 тыс. человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.