Сирия: Русские бомбардировщики сровняли с землёй базы ИГ в Ракке

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс нанесли ракетный удар по базам террористической организации «Исламское государство»* в Ракке. В Минобороны России уточнили, что в ходе бомбардировки были уничтожены базовые лагеря, центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов экстремистов. Проведение операции было скоординировано с международной коалицией, возглавляемой США, о чём сообщил официальный представитель американской группы войск полковник ВВС Джон Дориан.
Российские бомбардировщики ликвидировали базы ИГ в Ракке
  • РИА Новости

Российские ВКС провели успешную операцию по уничтожению ряда объектов террористической организации «Исламское государство» в сирийской Ракке, которую боевики считают своей столицей в стране.

«Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», — говорится в заявлении Минобороны России.

Отмечается, что стратегические ракетоносцы Ту-95мс вылетели с территории России, совершили перелёт через Иран и Ирак и нанесли авиаудар крылатыми ракетами Х-101. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на пункты базирования.

Позднее российское оборонное ведомство опубликовало видео нанесения ударов.

 
  • Минобороны опубликовало видео уничтожения целей ИГ под Раккой

Поделили небо

Об операции российских ракетоносцев была уведомлена международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Вашингтоном. Действия России и коалиции были скоординированы по каналу связи для предотвращения конфликтов в небе над Сирией.

«Предотвращение конфликтных ситуаций при проведении воздушных операций с Россией поддерживается. Сегодня они (Россия. — RT) осуществили операции в окрестностях Ракки. Как и силы, участвующие в операции «Непоколебимая решимость», — заявил в Twitter официальный представитель группы войск США полковник Джон Дориан.

De-confliction of air ops w/Russia continue. Today they conducted ops in vicinity of #Raqqah. So did @CJTF-OIR.

— OIR Spokesman (@OIRSpox) February 17, 2017

Канал связи для предотвращения конфликтов в сирийском небе был организован между российскими и американскими военными в рамках меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе проведения операций. Это соглашение действует с октября 2015 года. Представители сторон проводят координацию действий в режиме видеоконференции. 

Наступление на столицу террористов

Бои в районе Ракки продолжаются с конца 2015 года, однако освободить город от террористов пока не удалось. В настоящий момент наступление на провозглашённую боевиками столицу ведут курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), которые подошли к городу на расстояние пяти километров. Одновременно с ними продвигаются и отряды ВС Турции, участвующие в операции «Щит Евфрата», а также так называемая Свободная сирийская армия (ССА).

Ракка была названа экстремистами столицей халифата в 2014 году. Город находится на перекрёстке больших дорог из Сирии в Ирак, а в его окрестностях располагаются нефтяные месторождения. Сегодня город населяют примерно 150 тыс. человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 16 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,283