Сирия: Турция «топчется на месте» под Аль-Бабом, Сирийская армия занимает новые плацдармы





Военная обстановка под Аль-Бабом на 17.02.2017



1. Турецкие страдания продолжаются. К исходу 17 февраля, Халифат по-сути вытеснили ССА и турецкие подразделения на западные окраины Аль-Баба. За турками осталась пригородная застройка, госпиталь и господствующая над городом высота Акил. Квартал Аль-Салам полностью очищен от ССА, в западной части Аль-Замзам продолжаются уличные бои. В ходе боев 16-17 февраля турки потеряли еще 2 танка, существенные потери отмечаются и у "зеленых". В ходе контратак, "черные" смогли вернуть под свой контроль дорожную развязку между Аль-Бабом и Тадифом, так что с тактической точки зрения, дела у них за последние пару дней даже несколько улучшились.

















2. Попытки поддержать лобовую атаку с запада вспомогательным ударом с севера, к успеху так же не привели. "Зеленая" пехота подошла к северным окраинам Аль-Баба, но в сам город в силу ожесточенного сопротивления халифатчиков, так зайти и не смогла. В силу того, что полностью снабжение аль-бабской группировки до сих пор не перерезано, а наступление САА с юга на Аль-Баб по-политическим причинам было прекращено по мере достижения линии разграничения (Тадиф так и остался за Халифатом), то получилось следующее - как и в декабре, ССА при поддержке турецкой армии атаковала засевших в городе боевиков тупо в лоб. На первом этапе, после интенсивной артиллерийской подготовки и авиаударов (в ходе которых погибло несколько десятков гражданских лиц), "зеленая пехота" при поддержке турок зашла в городские кварталы, где она и завязла в уличных боях. Операция сразу потеряла стройность и превратилась в попытку просто прогрызть оборону боевиков в городе, который несколько месяцев готовился к обороне. Как итог - после понесенных потерь и не прекращающихся контратак Халифата, "зеленые" начали отползать на окраины города, хотя о прекращении штурма говорить рано.

3. Так же до сих пор не взяты Бзаа и Кобайсин, ввиду чего противник продолжает сковывать значительную часть турецкой группировки в боях за эти населенные пункты и не дает замкнуть кольцо вокруг Аль-Баба.

По сути, начавшееся не так давно наступление турецкой армии и ССА явно потеряло темп, и сейчас, скорее наблюдаются попытки прямолинейно реализовать свое превосходство в живой силе и технике без серьезной перегруппировки, что еще по декабрьскому штурму выглядело не самым оптимальным решением.



4. Одновременно с этим САА взяла ключевую высоту к западу от Дейр-Хафира и продолжает вести наступление на широком фронте, продвигаясь в направлении Евфрата. До Дейр-Хафира осталось около 5 километров, хотя конечно сам город будет взять достаточно непросто, противник здесь так же готовится к долговременной обороне, поэтому стоит ожидать как усиления сопротивления на ближних подступах к городу, так и интенсификации атак смертников. Но в целом, операции САА к северу и востоку от Алеппо, проводятся куда как более внятно и логично, нежели то, что творят турки под Аль-Бабом. На мой взгляд, реальная война и в особенности сражение за Аль-Баб, выявили серьезные организационные недостатки турецкой армии, которые в мирное время были не столь очевидны. Это касается как подготовки механизированных соединений, так и командных структур отвечавших за оперативное планирование. Как результат - в течении нескольких месяцев, одна из сильнейших армий НАТО не может нанести поражение группировке боевиков численностью около 3-3,5 тыс. человек, имея в районе Аль-Баба, как минимум пятикратное превосходство в живой силе, не говоря уже о подавляющем превосходстве в артиллерии, бронетехнике и авиации. В качестве причин неудач турецкой армии под Аль-Бабом называют последствия чистки старшего и среднего командного состава (что затронула в том числе и части действующие в Сирии) после неудачной попытки государственного переворота, а так же "вредительство гюленистов" (что конечно недоказуемо, но не исключено). Само собой, можно говорить и о традиционной недооценке Халифата, но все же - в данном случае проблема скорее в том, как проводится операция, а не в том, что исламские фанатики упорно сражаются. В общем, турецкая армия пока разочаровывает.





Нарезка из последних боев за Аль-Баб.