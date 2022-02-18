Специалисты оценили влияние развития водородной отрасли на экономику страны

Russf Фев 18, 2022 Интересное

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время водородная отрасль в России будет развиваться значительным темпами. Это внесёт существенный вклад в российскую экономику.

По мнению специалистов, в 2025-2050 годах объем ВВП будет расти на 0,25-0,47% ежегодно. Кроме того, развитие отрасли будет способствовать появлению большого количества новых рабочих мест, которых ожидается до 940000.

Неоценим, по словам экспертов, и вклад этой отрасли в бюджет государства. По предварительным оценкам, налоговые поступления могут превысить сумму в 5 трлн рублей.

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