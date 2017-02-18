Травля Дональда Трампа: СМИ пророчат потерю власти из-за «психической неуравновешенности»

Ещё и месяца не прошло с момента, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, а ему уже приходится сталкиваться с противодействием по всем фронтам. Как полагают эксперты, представители спецслужб и прессы, которые негативно относятся к новому главе государства, могут умышленно манипулировать властями и общественным мнением. Теперь же группа сенаторов-республиканцев, а вместе с ними и 30 специалистов по психиатрии, заявляют, что Дональд Трамп нездоров: слишком эмоционален, отрицает многое из того, что пишут американские СМИ, и вообще ведёт себя как человек с серьёзным душевным заболеванием. RT разбирался, может ли Трамп лишиться власти из-за обвинений в ментальном нездоровье.

Президент Соединённых Штатов болен: он слишком эмоционален, отрицает объективность американской прессы и не признаёт другие точки зрения. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил сенатор-республиканец Эл Франкен. Политик уверил ведущего, что не одинок в своей оценке — некоторые республиканцы в сенате также считают, что Дональд Трамп не вполне здоров.

Речи и поступки

Франкена поддержали более 30 американских учёных — специалистов по вопросам психологии и психиатрии. Они подписали коллективное письмо в газету The New York Times, где высказали своё сомнение в способности Дональда Трампа управлять государством.

«Речь и поступки мистера Трампа свидетельствуют о его неспособности принять отличную от своей точку зрения, что приводит к вспышкам гнева. Его слова и поведение говорят о глубокой неспособности ставить себя на место другого человека, — говорится в письме редакторам газеты. — Люди с такими особенностями воспринимают реальность через призму психического состояния».

В обращении заключается, что «серьёзная эмоциональная неуравновешенность, обнаруженная в речи и поступках мистера Трампа, лишает его способности безопасно выполнять обязанности президента».

Центральная фигура

К медикам и политикам вскоре присоединилась пресса: пришло время и американским журналистам публично заявить о ментальных проблемах нового хозяина Белого дома, заявил в эфире CNN родоначальник политического блогинга, известный писатель, редактор The New York Magazine Эндрю Салливан.

«Когда центральная фигура в нашей политической системе существует в выдуманном мире, как мы должны реагировать? Я думаю, мы должны ответить на это, — отмечает Салливан. — Мы должны сказать: «Извините, мистер президент, со всем уважением, вы продолжаете говорить нам неправду. Не могли бы вы это прекратить?»

«Прямая фронтальная атака»

Президент США, судя по всему, «прекращать это» пока не собирается. А значит, данная кампания продолжит развиваться, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, президенту США пытаются создать ситуацию, в которой он постоянно должен будет оправдываться и доказывать свою «нормальность».

«В этом смысле это беспрецедентная ситуация. Прямая фронтальная атака. Я не помню, чтобы когда-либо в Америке кого-либо из глав государств обвиняли в психическом нездоровье. Ни один американский президент в новой истории, включая Никсона, не был отстранён по причине умственной неспособности выполнять свои обязанности», — подчеркнул он.

«Такое обвинение, конечно, может привести к отстранению президента, если вокруг этого вопроса будет сформирована политическая установка. Но эту линию уже безуспешно раскручивали демократы в ходе предвыборной кампании. В частности, Хиллари Клинтон прямо говорила, что Трампу нельзя доверить ядерный чемоданчик, ведь он тут же ввергнет Америку в ядерную войну. То, что мы видим сейчас, — это переиначенная кампания периода президентской гонки осени 2016 года», — отметил Васильев в беседе с RT.

Эпистолярный жанр

До импичмента из-за неуравновешенности президента вряд ли дойдёт, полагает американист, политолог Дмитрий Дробницкий. Но противодействие его политике продолжится.

«В американской практике есть 25-я поправка, которая вводится в том случае, если президент не может выполнять свои обязанности. Она вводится автоматически, когда глава государства, скажем, при смерти. Тогда он отстраняется от власти. Однако «умственная неуравновешенность» — это очень расплывчатая формулировка. Опыта отстранения президента из-за ментального заболевания в США нет, нельзя даже примерно предположить, как будет проходить подобная процедура», —пояснил Дробницкий.

Что же касается давления на новую администрацию, то оно будет только усиливаться, уверяет политолог: сложности Трампа начались, как только он приступил к выполнению своих президентских обязанностей, и он должен был это предвидеть.

«Мы ещё увидим подобные письма. Трамп, конечно, к этому должен был быть готов, ведь он действительно пошёл против всего бюрократического аппарата Вашингтона, против ведущих американских СМИ, а в некоторых вопросах и против конгресса. Несмотря на их противодействие, он пробивает свои решения», — заключил Дробницкий.

«Паралич власти»

Трамп, конечно, опытный борец, но недавно сам дал повод для атаки на себя, уволив своего советника Майкла Флинна, добавляет Васильев. «Этот скандал очень вдохновил противников президента: они почувствовали готовность дальше атаковать», — считает он.

Целью этого давления на президентскую власть является не столько потребность в каких-либо действительных доказательствах психических отклонений, сколько публичное унижение, паралич президентской власти, добавляет Васильев.

«Сама дискуссия на тему уравновешенности главного лица страны уже представляет собой удар по престижу Трампа, вне зависимости от того, принёс он, грубо говоря, справку из диспансера или нет», — заключил он.