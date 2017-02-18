Угольный цугцванг для Пети Порошенко

Ох тяжёлая это работа — быть агентом Путина на важнейшем участке…

Для начала приведём сухие цифры. По состоянию на 12 февраля (более свежие данные будут только через пару дней) общие запасы угля на Украине составляют 1,53 миллиона тонн.

В частности запасы углей антрацитовых марок составляют 842 тыс. тонн (в том числе 222 тыс. тонн на Луганской ТЭС), марок «Г» и «Д» – 688 тыс. тонн (в том числе 121 тыс. тонн на Бурштынской ТЭС).

По данным, озвученным министром Насаликом, за сутки сжигается от 85 до 100 тысяч тонн угля, из которых примерно 40 тысяч тонн – антрацитовой группы.

Кроме того, чтобы хоть как-то продлить расходование угля, энергетики были вынуждены существенно увеличить работу газо-мазутных блоков ТЭС, которые в последний год старались не использовать (чтобы снизить зависимость от газа). Тут вилка простая: не жжёте российский газ – жжёте донбасский уголь, и vice versa. А ситуация с газом также непростая, её несколько дней назад озвучивал Миллер.

Вообще, чтобы снизить потребление газа, режим Порошенко нарастил за 2016 год потребление угля почти на 10%. Ну и что, что угольная энергетика самая грязная с точки зрения экологии? Кровавому Поросёнку на возможные болезни своих рабов наплевать. Чем больше их сдохнет, тем меньше проблем с их трудоустройством и пропитанием.

В результате блокирования поставок угля Краматорский ферросплавный несколько дней назад, а точнее 12 февраля, приостановил работу доменной печи. В режиме горячей консервации домна может простоять десять дней максимум, потом она будет просто уничтожена. Под угрозой остановки и другие аналогичные предприятия.

Даже американское посольство выразило свою обеспокоенность блокадой и призвало «стороны встретиться, чтобы принять краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения и предотвратит осложнения ситуации».

Что уже говорить за Поросёнка Поцю, который последние дни ходит бухее обычного и всем (даже афганцам на годовщине вывода войск из Афганистана) рассказывает, что блокаду устроили путинские агенты, чтобы «подорвать стабильность».

Если честно, я не знаю, где тут логика (впрочем, как обычно применительно ко всему, что несут безмозглые майдауны и их такие же дебильные лидеры). Если бы Путин хотел заблокировать поставки угля, он бы отдал соответствующий приказ руководству ЛДНР, и никакие блокады со стороны «активистов» просто не понадобились бы.

Поця оказался в состоянии классического цугцванга:

— если он разгоняет «активистов», то в глазах майданутых становится «тираном» и «пособником террористов»;

— если не разгоняет, то получает энергетический коллапс, полную остановку металлургической отрасли и веерные отключения электричества по всей стране (не говоря уже о том, что сжигаются остатки драгоценного газа).

По всему выходит, что Аваков и компания решили дожимать Поцю. И это хорошо.

В общем, ребята с Донбасса, я вам вот что скажу: война и обстрелы закончатся только вместе с окончательным крушением нацистской Руины. И этому нужно помочь.

Если Поця снимет блокаду со своей стороны, вы должны заблокировать со своей. Хватит этих полумер и двойственности, когда жителей Донбасса убивают за их же деньги и их же уголь. Хватит потакать Ефремову и Ахметову, делающим бизнес на вашей крови. Ни килограмма угля врагу!

P.S. Если нужна будет организационная помощь, я буквально за несколько часов подтянусь. Не впервой.