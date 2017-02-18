Украинцы массово едут в Донбасс лечиться и учиться

В ДНР и ЛНР готовы оказывать помощь жителям всего Донбасса, заявили сегодня руководители республик на конференции в Луганске. Из подконтрольных Киеву районов приняли уже 9 тысяч беженцев. Кроме того, многие жители украинских территорий предпочитают лечиться и учиться в ДНР и ЛНР. Единственная преграда на их пути — украинские военные.

Донецкая народная республика — война, опасность, социальная напряженность. Но почему сюда едут люди из Украины? Зачем? Политика, идеология не в счет. Несколько примеров: медицина, образование, коммунальные услуги и, наконец, просто отношение.

Донецк, травматологический центр. За прошлый год 55 человек с территорий Донбасса, находящихся под контролем Украины, лечились здесь амбулаторно. 98 пациентам сделаны операции. Галина Ивановна из Красногоровки, там стоят украинские войска. В Донецке гостила у родственников. Поскользнулась, после чего ее с тяжелой травмой увезли на скорой.

- Никто даже ни паспорт не требовал, ни прописку, ничего. Сестры тоже по первому зову приходили. Хоть в 3 часа ночи придут, уколят, поговорят. Кормят просто прекрасно! Я даже по полпорции беру, не могу съесть.

Онкологический центр в ДНР. Людмила Васильевна из Мариуполя, и там контроль Киева. Диагностировали рак молочной железы. Люди посоветовали ехать лечиться в Донецк. На блокпосту украинские военные не хотели выпускать.

- Мы сюда продукты везли, так они забрали. Потом сын вышел, поговорил с ними, сказал, что маму везу на операцию, пропустили нас.

"Сейчас даже бытует такой термин — медицинский туризм. Потому что сегодня около 40 химических препаратов мы выделяем бесплатно для пациентов, которые находятся у нас на лечении", — рассказывает Игорь Седаков, главный врач республиканского онкологического центра ДНР.

В Донецке учатся полторы тысячи студентов с территорий Донбасса, подконтрольных Киеву. Еще столько же из других регионов Украины.

"На Украине мне было бы тяжелее учиться в нравственном отношении, потому что когда называют героями людей, которые убивают своих братьев, я не стерплю такого", — объясняет Илья Пятица, студент четвертого курса Донецкого национального университета

Страдающая от войны республика сама оказывает помощь, принимает людей из Украины.

"Задача, которая будет стоять, организация центров, которые будут прямо на линии разграничения оказывать юридические услуги, какие-то консультации давать по поводу получения наших паспортов, по поводу лечения или обучения в наших лечебных и образовательных учреждениях. Это будет создано", — пообещал глава ДНР Александр Захарченко.

Более 50 пунктов временного размещения для всех, кто по тем или иным причинам возвращается или переезжает в Донецк. На сегодня в республике уже 9 тысяч беженцев.