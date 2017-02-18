В Крыму задержан диверсант из террористического батальона «Аскер»

Пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании нарушителя российской границы, который оказался украинским диверсантом. Конкретнее — бойцом крымско-татарского батальона "Аскер".

Подразделение было создано в 2016 году на территории Херсонской области. Лидера — координатора так называемой гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова — давно ждут в СИЗО Лефортово. Специализируются "аскеровцы" не на открытых боевых действиях на юго-востоке Украины, как большинство других батальонов, а на диверсиях.

Может быть, поэтому официально называются не воинским формированием, а общественной организацией.

Правда, это не мешает представителям "Аскера" вооружаться до зубов. Совсем недавно на их базе сотрудники украинского МВД нашли целый арсенал. 50 гранатомётов "Муха", четыре пулемёта, автоматы Калашникова. И многое другое. Включая, кстати, американские штурмовые винтовки М16.

Что же касается задержанного диверсанта, то вернуться в Россию легально неудавшийся боевик украинского военизированного батальона не мог. Все документы у Саида Заиттулаева отобрали сразу после вступления в "Аскер".

Но тоска по дому, родственникам и любимой девушке, оказалась сильнее, чем радикальные мечты о единой Украине. Под покровом ночи он незаконно пересек границу, но встретил сотрудников пограничного управления ФСБ.

В итоге, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

На территорию Украины из родного Джанкоя двадцатилетний Саид Заиттулаев поехал ради конкретной цели — вступления в незаконное вооруженное формирование, а именно, в крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана.

Но задержаться в военном батальоне, о котором Заиттулаев узнал через Интернет, ему помешали больные почки. Прослужив в нем год, по состоянию здоровья он был переведен в гражданское формирование "Аскер".

Об этом сотрудникам федеральной службы безопасности он рассказал во время допроса, который на протяжении нескольких часов проходил в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым в Симферополе.

Сейчас мужчина переведён в один из следственных изоляторов, а оперативники проверяют полученную на допросе информацию.

И батальоном Номан и гражданским формированием "Аскер" руководит находящийся в России в федеральном розыске радикальный представитель крымских татар Ленур Ислямов.

По словам Заиттулаева, Ислямов вел личные беседы со всеми новобранцами, спрашивал, готовы ли они отдать жизнь за украинский Крым. С бойцами в месте базирования батальонов, Херсонской области также работали профессиональные инструкторы, обучая их обращению с оружием и взрывчаткой.

"Диверсионным и террористическим актам нас обучали инструкторы. Как зайти незаметно, совершить какой-либо террористический акт или провести разведку и также незаметно уйти", — рассказал он.

По заверениям задержанного, батальон Номан сейчас насчитывает не более 35 человек, в то время как количество оружия достигает сотен единиц. Автоматы, РПГ и взрывчатка к боевикам попадают от представителей ВСУ из АТО.

Сложнее понять, как в батальонах оказались идеологи запрещенной в России террористической организации "Хизбут ут Тахрир", известные тем, что вербуют террористов-смертников.

"Я слышал их, видел, как они предлагали стать шахидом, взорвать контрольный пункт въезда-выезда Джанкой", — отметил Заиттулаев.

Как утверждает Саид, бежать из батальона он решил, осознав, какие на самом деле цели преследуют боевики.

Однако не стоит упускать из виду, что в Немане и "Аскере" сейчас большие проблемы с финансированием и от более чем двухсот участников формирований сейчас осталось всего пятьдесят. Бойцам не платят обещанных денег, а воевать за Украину бесплатно последние, видимо, не готовы.

Именно поэтому лидер Крымской блокады Ислямов всеми силами настаивает, чтобы его батальоны официально включили в состав ВСУ. Впрочем, в Минобороны Украины, пока в этом, судя по всему, не заинтересованы.