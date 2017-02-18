В магазинах Томска появится плавленый сыр местного производства

Компания «Томское молоко» намерена запустить первое в области производство плавленых сыров, сообщают РИА. Новая продукция появится на прилавках местных магазинов в марте нынешнего года. Уже на следующей неделе сотрудники компании начнут проходить обучение. Предприятие начнет производство трех видов сыра – сливочного, с беконом и с грибами.

Осенью прошлого года на предприятии начали изготавливать мягкие сыры, параллельно развивались планы по выпуску плавленых сыров для Томска и Новосибирска. В качестве сырья для новой продукции, согласно проекту, будут использовать молоко с фермерских хозяйств Томской области. В создание производства инвестировано несколько десятков миллионов рублей, для работы предприятие закупило отечественное оборудование.

Как сообщает директор компании Александр Безбородов, плавленый сыр трех видов в упаковках по 200 и 400 грамм будет запущен в продажу 1 марта. Суточная проектная мощность производства составит порядка 3 тон плавленого сыра, но в первое время предприятие будет выпускать небольшие объемы продукции, около 200 килограмм. Компания собирается наращивать выработку по мере возрастания спроса. Также планируется наладить поставки в соседние регионы – Новосибирск, Кемерово и Алтай.

Добавим, «Томское молоко» не единственное в регионе предприятие, занимающееся производством сыров. В конце 2015 года другая местная компания «Деревенское молочко» запустила производство мягких сортов сыра (моцареллы и рикотты), брынзы, сулугуни, сыров с добавками и других, став первой в регионе. Налаженные производства дают возможность заместить исчезнувшие из-за санкций импортные сорта.