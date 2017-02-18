Вирус: «Независимые СМИ» как средство влияния США

18.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Русофобское — враждебное и неприязненное отношение ко всему русскому — это явление далеко не новое. Кто же они — «волки в овечьих шкурах»? Итак, освещаетсчя список сайтов, сообществ и блогов, уличенных в антироссийских настроениях:
 

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