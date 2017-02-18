Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов жителей отдельных районов Донбасса

Как сообщает пресс-служба Кремля, это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права"

Президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как сообщает пресс-служба Кремля, это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В тексте указа, в частности, отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".

"В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - говорится в документе.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, также смогут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность и выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Правительству поручено принять необходимые меры по реализации указа, который вступает в силу со дня его подписания.