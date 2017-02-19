20 тысяч человек митингуют против военных преступлений карателей в Донбассе

Более 20 тысяч человек вышли на улицы Донецка, чтобы заявить Западу о преступлениях украинской армии. Митинг начался с минуты молчания по жертвам украинской армии. Люди требуют от европейских партнеров Украины повлиять на Киев, который безнаказанно атакует города и поселки Донбасса.

Только в ДНР за последние сутки ВСУ открывали огонь почти две тысячи раз. Пострадали населенные пункты у линии разграничения - Ясиноватая и Яковлевка. Силовики ведут огонь из крупнокалиберной артиллерии.

Один из снарядов попал прямо в газопровод. Произошел пожар. На этой неделе контактная группа в Минске согласовала отвод вооружений из прифронтовой зоны обеими сторонами конфликта. Крайний срок 20 февраля.