20 тысяч человек митингуют против военных преступлений карателей в Донбассе

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
20 тысяч человек митингуют против военных преступлений карателей в Донбассе

Более 20 тысяч человек вышли на улицы Донецка, чтобы заявить Западу о преступлениях украинской армии. Митинг начался с минуты молчания по жертвам украинской армии. Люди требуют от европейских партнеров Украины повлиять на Киев, который безнаказанно атакует города и поселки Донбасса.

Только в ДНР за последние сутки ВСУ открывали огонь почти две тысячи раз. Пострадали населенные пункты у линии разграничения - Ясиноватая и Яковлевка. Силовики ведут огонь из крупнокалиберной артиллерии.

Один из снарядов попал прямо в газопровод. Произошел пожар. На этой неделе контактная группа в Минске согласовала отвод вооружений из прифронтовой зоны обеими сторонами конфликта. Крайний срок 20 февраля.

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