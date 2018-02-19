Актриса Comedy Woman Надежда Сысоева совсем исхудала, испугав поклонников снимком

Отметившиеся комментариями под фото пользователи писали, что актрисе срочно-срочно нужно поправиться, а то смотреть страшно.

На днях Надежда Сысоева и ее жених Илья Бачурин засветились на столичной вечеринке по случаю выбора журналом GQ самых стильных знаменитостей. Фотографию, сделанную на светском мероприятии, Надежда опубликовала у себя на странице в Инстаграм. Внешний вид звезды Comedy Woman на церемонии вручения вызвал жаркие обсуждения в соцсети. «Образ стервы», созданный стилистом, крайне подчеркнул экстремальную худобу Надежды. Поклонники немедленно приписали девушке тяжелую болезнь и начали возмущаться.

«Я даже не узнала… Не идёт! Анорексия», «Неудачное фото», «Что с лицом?», «Ужас, стала страшненькой», «Страшно. Это уже слишком! Хотя бы чуточку набрать вес…», «Узник концлагеря. Худоба…», «Следует немедленно вернуться в прежнюю форму» — написали поклонники. Сама Надежда не стала отвечать на колкости подписчиков, лишь опубликовала другие свои фото, чтобы переживающим было с чем сравнивать, — сообщают 7days.ru.

Премия @gqrussia ⭐️ #GQсамыестильные ✨My style @lina_dembikova 🔥MUA @serdar_kambarov ☘️Hair @dasha_buba 💣Dress @izetaofficial Foto @g_pengrin Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) Фев 15, 2018 в 4:33 PST

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