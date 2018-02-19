Борис Грачевский осуществил мечту молодой жены

Создатель "Ералаша" осуществил мечту своей супруги Екатерины Белоцерковской. Супруги провели выходные в одном из самых романтичных городов мира.

В августе прошлого года создатель популярного детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и его возлюбленная Екатерина Белоцерковская официально расписались и отметили это событие в кругу близких друзей в элитном поселке Истра Кантри Клаб. На торжестве в честь молодоженов присутствовали многие звездные гости. Радовались за пару и поклонники Грачевского, правда, были и те, кто называл его свадьбу с молодой избранницей пиаром.

К счастью, мнение недоброжелателей подтверждения не нашло. Грачевский и Белоцерковская счастливы вместе. Недавно создатель киножурнала «Ералаш» исполнил давнюю мечту супруги, устроив ей романтические выходные в одном из самых романтичных городов мира — Париже. «Ура! Сбылась мечта Катюши! Она увидела Париж! А я увидел Катю в Париже! Это счастье! Умирать не собираемся!» — написал в Instagram режиссер.

Несмотря на то что сейчас во французской столице не самая приятная погода, влюбленные ежедневно осматривают достопримечательности города и не забывают делиться с подписчиками в соцсетях памятными фото. «О, Париж! Это абсолютный праздник, который окружает тебя в любом месте, и дело в узнаваемости, дело в том, что Париж прекрасен! Нам повезло — мы попали на мессу в соборе Парижской Богоматери!» — рассказывает Грачевский о своем путешествии фолловерам, а в ответ получает сообщения с пожеланиями приятного отдыха



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