Чёрный список производителей ГМО-продуктов, – врага надо знать в лицо!

Социальные паразиты, уничтожающие сельское хозяйство России, интенсивно пытаются навязать к использованию ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ! (ГМО) — продукты питания, полученные из генетически измененных растений и животных, которые являются самым настоящим ГЕНЕТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ!. То есть ГМО это не только растения, но и всякий живой организм с измененными генами.



Внешне такие продукты питания вроде бы ничем не отличаются от нормальных, и именно в этом их особая опасность. Хлеб выглядит, как хлеб, мясо — как мясо, овощи и фрукты выглядят даже лучше, чем нормальные. И на вкус особых отличий нет! Но... зато, есть весьма существенные отличия НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ. Хромосомы генетически модифицированных организмов несут в себе внедрённые участки других растений и животных, и не только! Эти "скромно" замалчиваемые генетические изменения в растениях и животных производят в организмах людей, потребляющих генетически модифицированные продукты, НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОЛНОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ, возникновению опасных аллергий, пищевых отравлений, мутаций, развитие невосприимчивости к антибиотикам, и т.д.



Чёрный список производителей ГМО-продуктов по данным Гринпис /Greenpeace/:



1 Danon (Данон) — производство йогуртов, кефира, творога, детского питания.

2 Pringles

3 Snickers

4 Twix

5 Milky Way

6 Cadbury (Кэдбери) шоколад, какао

7 Ferrero

8 Nestle шоколад «Нестле», «Россия»

9 Шоколадный напиток Nestle Nesquik

10 Безалкогольный напиток Соса-Соla «Кока-Кола» Соса-Соla

11 «Спрайт», «Фанта», тоник «Кинли», «Фруктайм»

12 Pepci-Со Pepsi

13 «7-Up», «Фиеста», «Маунтин Дью»

14 Сухие завтраки Kellogg‘s

15 Супы Campbell

16 Рис Uncle Bens Mars

17 Соусы Knorr

18 Чай Lipton

19 Печенье Parmalat

20 Приправы, майонезы, соусы Hellman‘s

21 Приправы, майонезы, соусы Heinz

22 Детское питание Nestle

23 Hipp

24 Abbot Labs Similac

25 Йогурты, кефир, сыр, детское питание Denon

26 McDonald‘s (Макдональдс) сеть «ресторанов» быстрого питания

27 шоколад, чипсы, кофе, детское питание Kraft (Крафт)

28 кетчупы, соусы. Heinz Foods (Хайенц Фудс)

29 детское питание, продукты «Делми» Unilever (Юнилевер)

30 Unilever (Юнилевер) — производство детского питания, майонезов, соусов и т.д.

31 Шоколадные изделия Hershey‘s Cadbury Fruit&Nut

32 Similac (Симилак) — производство детского питания.

33 Mars — производство шоколада Марс

34 Lays

35 Cheetos

36 Schweppes

37 Monsanto

38 Milka

39 Новартис

40 Пармалат

41 Дарья-полуфабрикаты

42 Супы Campbell

43 Knorr



Компания-производитель Unilever

Lipton(чай)

Brooke Bond(чай)

Беседа(чай)

Calve (майонез, кетчуп)

Rama(масло)

Пышка (маргарин)

Делми(майонез, йогурт, маргарин)

Альгида (мороженное)

Knorr(приправы)



Компания-производитель Nestle

Nescafe(кофе и молоко)

Maggi(супы, бульоны, майонез, приправы, картофельное пюре)

Nestle (шоколад)

Nestea(чай)

Nesquik(какао)



Компания-производитель Kellog‘s

Corn Flakes (хлопья)

Frosted Flakes (хлопья)

Rice Krispies (хлопья)

Corn Pops (хлопья)

Smacks (хлопья)

Froot Loops (цветные хлопья-колечки)

Apple Jacks (хлопья-колечки со вкусом яблока)

All-bran Apple Cinnamon/ Blueberry (отруби со вкусом яблока, корицы, голубики)

Chocolate Chip (шоколадные чипсы)

Pop Tarts (печенье с начинкой, все вкусы)

Nutri-grain (тосты с наполнителем, все виды)

Crispix (печенье)

Smart Start (хлопья)

All-Bran (хлопья)

Just Right Fruit & Nut (хлопья)

Honey Crunch Corn Flakes (хлопья)

Raisin Bran Crunch (хлопья)

Cracklin‘ Oat Bran (хлопья)



Компания-производитель Hershey‘s

Toblerone (шоколад, все виды)

Mini Kisses (конфеты)

Kit-Kat(шоколадный батончик)

Kisses (конфеты)

Semi-Sweet Baking Chips (печенье)

Milk Chocolate Chips (печенье)

Reese‘s Peanut Butter Cups (арахисовое масло)

Special Dark (темный шоколад)

Milk Chocolate (молочный шоколад)

Chocolate Syrup (шоколадный сироп)

Special Dark Chocolate Syrup (шоколадный сироп)

Strawberry Syrop (клубничный сироп)



Компания-производитель Mars

M&M‘s

Snickers

Milky Way

Twix

Nestle

Crunch(шоколадно-рисовые хлопья)

Milk Chocolate Nestle(шоколад)

Nesquik(шоколадный напиток)

Cadbury(Cadbury/Hershey‘s)

Fruit & Nut



Компания-производительHeinz

Ketchup (regular & no salt) (кетчуп)

Chili Sauce (Чили соус)

Heinz 57 Steak Sauce (соус к мясу)



Компания-производитель Hellman‘s

Real Mayonnaise (майонез)

Light Mayonnaise (майонез)

Low-Fat Mayonnaise (майонез)



Компания-производитель Coca-Cola

Coca-Cola

Sprite

Cherry Coca

Minute Maid Orange

Minute Maid Grape



Компания-производитель PepsiCo

Pepsi

Pepsi Cherry

Mountain Dew



Компания-производитель Frito-Lay/ PepsiCo (ГМ-компоненты могут содержаться в масле и других ингредиентах)

Lays Potato Chips (all) (чипсы)

Cheetos(all) (чипсы)



Компания-производитель Cadbury/ Schweppes

7-Up

Dr. Pepper



Компания-производитель Pringles (Procter&Gamble)

Pringles(чипсы со вкусамиOriginal, Low Fat, Pizza-licious, Sour Cream & Onion, Salt & Vinegar, Cheezeums)