Глупые испанцы говорят «да» мигрантам, а немцы увеличивают количество выдворенных

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Глупые испанцы говорят «да» мигрантам, а немцы увеличивают количество выдворенных

В Испании прошла масштабная акция в поддержку приема беженцев. Она стала крупнейшей в Европе. Организаторы называют цифру в триста тысяч участников. Митинг проходил под лозунгом: "Хотим принимать".

Манифестанты призывали правительство выполнить свои обязательства по распределению мигрантов. Власти Испании обещали принять порядка 17-ти тысяч человек. Однако к настоящему моменту Королевство впустило в страну только около одной тысячи приезжих, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем, Германия в этом году увеличит количество депортаций мигрантов. Об этом еженедельнику "Бильд ам Зонтаг" заявил глава ведомства канцлера ФРГ. По его словам, в прошлом году более восьмидесяти тысяч соискателей статуса беженца получили отказ и вернулись в страны своего происхождения. Это стало рекордом для страны. В следующем году, по словам политика, эта цифра — возрастет.

 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 49 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,351