Глупые испанцы говорят «да» мигрантам, а немцы увеличивают количество выдворенных

В Испании прошла масштабная акция в поддержку приема беженцев. Она стала крупнейшей в Европе. Организаторы называют цифру в триста тысяч участников. Митинг проходил под лозунгом: "Хотим принимать".

Манифестанты призывали правительство выполнить свои обязательства по распределению мигрантов. Власти Испании обещали принять порядка 17-ти тысяч человек. Однако к настоящему моменту Королевство впустило в страну только около одной тысячи приезжих, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем, Германия в этом году увеличит количество депортаций мигрантов. Об этом еженедельнику "Бильд ам Зонтаг" заявил глава ведомства канцлера ФРГ. По его словам, в прошлом году более восьмидесяти тысяч соискателей статуса беженца получили отказ и вернулись в страны своего происхождения. Это стало рекордом для страны. В следующем году, по словам политика, эта цифра — возрастет.