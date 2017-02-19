Как выглядят Алла Пугачева и Вера Брежнева без грима

Если ещё пару лет назад в моде было все искусственное (яркий блонд, большие губы, татуаж), то тренды сегодняшнего дня призывают нас ко всему натуральному.

Мол, если зубная паста - то без фтора, если изменение цвета волос - то ближе к естественному, и так далее.

Возможно, поэтому знаменитости в последнее время не стесняются публиковать в соцсетях свои фото без макияжа.

Хотя, чего комплексовать, если человек выглядит достойно? "КП" выяснила, что эти смелые дамы делают ради поддержания молодости.

Вера Брежнева - 35 лет.

Пластические операции: Нет.

Уколы красоты: Певица выступает против различных инъекций для поддержания молодости лица. Недавно блондинка выложила коллаж, в котором собрала свои фотографии с разными забавными ужимками и подписала: "Не бойтесь своих эмоций!"

А в хештегах к публикации Вера пояснила: "С ботоксом так не получится!"

Ее секрет: - Очень важен утренний уход за кожей лица, - делится со своими поклонниками в Инстаграме Вера Брежнева. - Наша кожа работает и днем, и ночью. И после дня, и после ночи ее нужно очищать. Поэтому утром, почистив зубы, я умываю лицо влажным полотенцем. Смачиваю маленькое полотенце теплой водой, выжимаю его и влажным полотенцем протираю лицо, слегка прикасаясь к нему. Очень бережно. Если не выспалась или не нравится, как выгляжу, следом за теплым полотенцем делаю это с холодной водой. Получается своеобразный контрастный душ для лица. Или, если под рукой есть кубики льда, могу протереть лицо ими. Улучшение кровообращения дает видимые результаты. Если у меня есть 10 минут, я могу сделать любую маску, очищающую, увлажняющую, освежающую или питательную.

Певица выступает против различных инъекций для поддержания молодости лица

Это такой экспресс-способ улучшить внешний вид кожи и ее состояние. В общем после того, как я смыла маску или просто умыла лицо, наношу крем. Сначала на губы (крем для губ), затем другой крем для лица в зависимости от типа кожи. (В моем случае для чувствительной), и крем под глаза. Это три разных продукта. Иногда крем для губ и под глаза могут быть 2 в 1. Крем наношу так: беру НЕБОЛЬШОЕ количество (для лица хватает горошины) распределяю его между подушечками пальцев, и потом этими подушечками с кремом похлопывающими массажными движениями наношу на нужные участки. Не тяну, не растираю. Легкий массаж 1-3 мин. До впитывания. В идеале крем не должен оставаться на лице. Он должен впитаться. Кожа должна быть чистой, мягкой, без остатков крема.

Алла Пугачева - 67 лет.

Пластические операции:

Алла Пугачева не скрывает, что много лет назад делала пластику.

В 2010 году Алла Борисовна снова ходила на приём к хирургу. Но медики отговорили АБ от операции.

- Да, я действительно приезжала в одну московскую клинику на консультацию.

Кожа у меня хорошая, но мне нужно было кое-что подправить для съемок. Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали, - в одном из интервью "КП" рассказывала Алла Борисовна. - Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций.

Ее секрет: - Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся - и вы решите, что я сделала пластику, - в одной из бесед с "КП" поведала Алла Борисовна.

В последнее время Алла Пугачева проводит каникулы в Юрмале. Там певице приглянулся спа-салон, который она с удовольствием посещает. Там есть все нужные для поддержания привлекательности процедуры: от массажа лица до различных обертываний для тела.

Плюс ко всему пешие прогулки и регулярные заплывы в бассейне помогают Алле Борисовне хорошо выглядеть.

Анастасия Стоцкая - 34 года.

Пластические операции: Нет.

Уколы красоты: Несколько лет назад.

Анастасия оказалась в кресле у пластического хирурга Гайка Бабаяна, сделавшего ей биоревитализацию – серию уколов гиалуроновой кислоты в области лба, щек и подбородка.

Один раз в месяц рыжеволосая красотка старается делать чистку лица

- На процедуру я решилась не сразу, - рассказывала тогда "КП" певица. – Я до последней минуты советовалась с доктором. Буквально замучила его вопросами: стоит ли мне это делать или нет, как я буду выглядеть после, какие вообще могут быть осложнения. Ведь боялась я страшно. Даже маму взяла в качестве поддержки. Хотя ничего страшного, конечно, не произошло. Было чуть-чуть больно, но без этого, к сожалению, никак. Зато я похорошела и посвежела.

Ее секрет: Один раз в месяц рыжеволосая красотка старается делать чистку лица. Раз в две недели Стоцкая посещает косметолога, который решает, какие маски необходимо ей сделать.

Плюс ко всему Анастасия не забывает ухаживать за кожей в домашних условиях. В холодильнике певицы всегда есть крем и эффективная сыворотка для лица. Артистка старается часто менять крем, чтобы кожа не привыкала к одному средству.

Дана Борисова - 40 лет.

Пластические операции: Несколько лет назад увеличила бюст.

Недавно всерьёз задумалась о коррекции подбородка с помощью специальных "нитей".

Уколы красоты: - Я фанат "уколов красоты", - не скрывает Дана Борисова. - С 30 до 35 лет я каждую субботу ездила на уходы за лицом: массаж, маски. А с 35 лет я уже стала делать "уколы красоты": ботокс, гиалуроновую кислоту, плазмафарез (обкалываю кожу головы, чтобы волосы лучше росли, а потом и лицо). И еще мне нравится процедура на японских препаратах, когда уколы делаются по биологически активным точкам (их у нас всего шесть) на лице. Врач делает шесть проколов на лице и туда вводит японскую вытяжку, сделанную на основе плаценты. Для меня это отличный лифтинг.

Ее секрет: Несмотря на то, что Борисова на данной фотографии без макияжа, глаза ведущей выглядят выразительно благодаря искусственным ресницам.

Дана регулярно делает наращивание ресниц. Многие специалисты в области красоты критикуют эту процедуру. Мол, наращивание губит "родные" ресницы. Поэтому рекомендуют, как более щадящую процедуру, ламинирование.

Несмотря на то, что Борисова на данной фотографии без макияжа, глаза ведущей выглядят выразительно благодаря искусственным ресницам

Там мастер подкручивает ресницы с помощью специального состава.

Дескать, эта процедура даже способствует росту ресниц.