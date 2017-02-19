Как же долго я ждал этого заявления Лаврова, время наконец пришло!

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Сколько раз наша страна выслушивала от коллективного Запада его абсурдные, высокомерные формулировки: "Минские договоренности должны быть выполнены Россией, а Евросоюз рассмотрит вопрос о снятия санкций".

Как же долго я ждал этого заявления Лаврова, время наконец пришло!

Сколько отвращения у российских граждан вызывала эта лицемерная наглость северо - атлантической полемики. Сколько внутренней злости и бесконечной ярости. Но наконец, сегодня, Сергей Викторович Лавров - выступая на 53-ей международной Мюнхенской конференции четко и однозначно спустил ЕС с "небес" на "грешную землю":

"Мы часто слышим разговоры относительно санкций", - начал он. "О том, что Минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда свои санкции с нас снимет и Евросоюз. Я говорил уже, насколько нелогично и искусственно звучат такие формулировки?

Но, раз так, то и мы тоже хотим, чтобы Минские договорённости по настоящему исполнялись.

А потому уведомляем вас, что своих санкций мы с Евросоюза НЕ СНИМЕМ также до тех пор, пока Минские договоренности окончательно не будут выполнены.

Вам это тоже надо понимать".

Точка.

ОБОБЩЕНИЕ

Как же долго я ждал этого заявления Лаврова, время наконец пришло!

Но похоже, что время наконец, пришло...

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