Как же долго я ждал этого заявления Лаврова, время наконец пришло!

Сколько раз наша страна выслушивала от коллективного Запада его абсурдные, высокомерные формулировки: "Минские договоренности должны быть выполнены Россией, а Евросоюз рассмотрит вопрос о снятия санкций".

Сколько отвращения у российских граждан вызывала эта лицемерная наглость северо - атлантической полемики. Сколько внутренней злости и бесконечной ярости. Но наконец, сегодня, Сергей Викторович Лавров - выступая на 53-ей международной Мюнхенской конференции четко и однозначно спустил ЕС с "небес" на "грешную землю":

"Мы часто слышим разговоры относительно санкций", - начал он. "О том, что Минские договоренности должны быть выполнены Россией , и тогда свои санкции с нас снимет и Евросоюз. Я говорил уже, насколько нелогично и искусственно звучат такие формулировки? Но, раз так, то и мы тоже хотим, чтобы Минские договорённости по настоящему исполнялись. А потому уведомляем вас , что своих санкций мы с Евросоюза НЕ СНИМЕМ также до тех пор, пока Минские договоренности окончательно не будут выполнены. Вам это тоже надо понимать".

Точка.

ОБОБЩЕНИЕ

Но похоже, что время наконец, пришло...