Как же долго я ждал этого заявления Лаврова, время наконец пришло!

Сколько раз наша страна выслушивала от коллективного Запада его абсурдные, высокомерные формулировки: "Минские договоренности должны быть выполнены Россией, а Евросоюз рассмотрит вопрос о снятия санкций".
Сколько отвращения у российских граждан вызывала эта лицемерная наглость северо - атлантической полемики. Сколько внутренней злости и бесконечной ярости. Но наконец, сегодня, Сергей Викторович Лавров - выступая на 53-ей международной Мюнхенской конференции четко и однозначно спустил ЕС с "небес" на "грешную землю":
"Мы часто слышим разговоры относительно санкций", - начал он. "О том, что Минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда свои санкции с нас снимет и Евросоюз. Я говорил уже, насколько нелогично и искусственно звучат такие формулировки?
Но, раз так, то и мы тоже хотим, чтобы Минские договорённости по настоящему исполнялись.
А потому уведомляем вас, что своих санкций мы с Евросоюза НЕ СНИМЕМ также до тех пор, пока Минские договоренности окончательно не будут выполнены.
Вам это тоже надо понимать".
Точка.
ОБОБЩЕНИЕ
Но похоже, что время наконец, пришло...
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