Кипрский суд и латвийские правоохранители расследуют схемы крупного российского интернет-магазина

Из Лимасола и Риги пришли сенсационные новости: на Кипре и в Латвии ведут расследование относительно финансовых схем, в которых может быть замешан один из крупнейших российских интернет-магазинов. Деньги якобы легализовывались через цепочку компаний и офшоры, а также банки — как российские, так и латвийские.

Издание «Наша Версия» весьма подробно рассказывает об этой истории , указывая, что речь идёт о компании «Эдил-Импорт», владеющей магазином «Холодильник.ру». Бенефициарами компании якобы является чета Ковалёвых. Подробности схем по легализации выводимых из России денег описаны в переписке некоего Михаила Зака: письма попала в руки адвоката кипрской компании UCF, которая предоставила документы как в суд, так и в латвийские правоохранительные органы — для выяснения обстоятельств того, как деньги обналичивались и оседали на счетах офшорных компаний, в том числе через биткоины и обход процедур AML — Anti Money Laundering — противодействие отмыванию денег.

При этом из переписки следует, делает вывод издание, что господин Зак действовал в интересах Светланы и Валерия Ковалёвых, раздавая указания номинальным директорам офшоров то, какие бумаги подписывать и куда отправлять деньги. В переписке упоминается множество лиц: одни — забирали деньги в банке, другие — переводили их «поставщикам», различным компаниям по договорам о страховании имущества, оплаты транспортных расходов, рекламных услуг и т.п.

«Наша Версия» приводит некоторые имена. В частности, называется занимающий должность «президент Холодильник.ру» Юрий Еременко, а также его адвокат Илья Гатикоев. При этом последний якобы пытался выйти из бизнеса, за что поплатился своей адвокатской карьерой, получили крупные исковые требования и в итоге покинул России — сейчас он якобы в Польше пытается наладить свою карьеру.

Что же до Латвии, то правоохранителям этой страны предстоит выяснить, действительно некий Отто Лодыньш действовал в интересах российских бизнесменов, и действительно ли через одну из офшорных компаний, номинальным директором которой он был — MARKBAY HOLDINGS LIMITED — якобы были выведены более миллиарда рублей. Одновременно с этим, следствию предстоит выяснить, действительно ли Лодыньш действовал в интересах Ковалева или же нет. «Все документы и информация из баз данных указывают на то, что специалист по продажам Отто Лодыньш (Otto Lodiņš) — это активный член Новой консервативной партии, готовящейся сейчас к выборам в Рижскую думу», — пишет «Наша Версия».

Издание также указывает, подробности финансовых схем изложены не только в переписке господина Зака, но и в отчёте Ernst&Young — компания занималась оценкой бизнеса «Холодильник.ру» для потенциального покупателя. В документах указывается, что одна из цепочек легализации доходов состоит в том, что деньги выводятся по фиктивным договорам, в отчётности РСБУ не отражаются доходы от предоставления наличных средств третьим лицам, а также переводы денег «другим поставщикам». Указывается, что некоторые средства направляются в правоохранительные органы, а также по фиктивным договорам займов выводятся в офшоры, где распределяются по другим компаниям.

«Наша Версия» пишет, что адвокат компании, ведущей судебную тяжбу в суде Лимасола с «Холодильник.ру», получил угрозы якобы со стороны господина Зака, после чего обратился в российские правоохранительные органы, а уже те получили доступ к почте Зака и таким образом она попала к юристу. Адвокат в дальнейшем подал заявление в полицию Латвии со скриншотами всей переписки. Которые и оказались каким-то образом в доступе у СМИ.

При этом именно из переписки Зака, пишет издание, якобы следует, что человек, поименованный как Ковалев, ссылается на «утечку отчета Ernst&Young». Почтовый̆ ящик содержит несколько тысяч писем, а потому правоохранительным органам, вероятно, предстоит большая работа. UCF передала переписку господина Зака в правоохранительные органы Латвии, указывая, что та якобы свидетельствует о том, что речь идёт о преступной группе, «профессионально занимающейся „обналичкой“ и легализацией̆ средств, полученных преступным путем».

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