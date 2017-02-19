Краткие сводки с Мюнхенской конференции по безопасности

Главные международные новости приходят из Мюнхена, где 10 лет назад произнес свою монументальную речь президент Путин. Теперь здесь состоялись Конференция по безопасности, а также закрытая министерская встреча "нормандской четверки" по Украине.

Главы МИД ФРГ и Франции — Габриэль и Эйро — сообщили, что все участники «четверки» будут использовать свое влияние для установления перемирия в Донбассе с 20 февраля.

Сам формат "нормандской четверки" останется неизменным. С этим уже согласись США в лице Рекса Тиллерсона. Впрочем, встреча "нормандской четвреки" была на полях Мюнхенской конференции. А что она сама 10 лет спустя? За плечами у главы МИД России Сергея Лаврова и выступление, и поистине марафонские переговоры. Но главная особенность нынешней конференции — в том, что ее западные участники еще больше, чем с Россией, выясняют отношения между собой.

О какой погоде говорит Сергей Лавров по пути на свои выступление, можно только догадываться. Погода в доме, точнее, в отеле, где проходит конференция, пасмурная. Повестку Мюнхена можно описать одним словом — "неопределенность".

"Целый исторический этап под названием "порядок, наступивший после холодной войны", подошел к концу", — заявил Сергей Лавров.

Прежде чем подробнее остановится на речи министра, ставшей одним из центральных событий конференции, необходимо отмотать назад. Двусторонняя встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы твердо стоим на необходимости диалога с Россией", — отметил Столтенберг.

В российской комнате для переговоров – конвейер, хотя бы судя по флагам, которые не успевают поменять до прибытия следующей делегации. Кроме Столтенберга здесь побывали министры иностранных дел Франции, Ирана, Турции, Южной Кореи, Словакии, Израиля. Но о чем шла речь на встрече с генсеком НАТО, Лавров раскрыл только недавно.

"На каком-то этапе президент Финляндии, не будучи членом НАТО, выразил озабоченность тем, что самолеты, не только российские, но и стран-членов Альянса, летают с выключенными транспондерами над Балтикой. В ходе своего визита в РФ он затронул эту тему в переговорах с Владимиром Путиным, после чего президент поручил нашим военным подготовить предложение, как решить проблему не только с транспонденрами, но и авиационной безопасностью в районе Балтийского моря. Развернутые предложения наши военные привезли в Брюссель, и мы были уверены, что эти конкретные предложения тут же получат реакцию, эксперты сядут и будут согласовывать схемы, призванные повышать безопасность. Этого не произошло, и до сих пор мы эту работу решить не можем. Йенс Столтенберг сказал мне, что есть надежда, что эксперты наконец соберутся в марте", — сказал Сергей Лавров.

В конференц-зале, где выступает глава российского МИД, не хватило места на всех, кто хотел его услышать. Десятки участников конференции собрались вокруг телевизоров и смотрели трансляцию.

Бывший министр обороны Германии Франц Юозев Юнг, кому попасть в зал удалось, задает вопрос про Минские соглашения. А ранее на этом же месте Фредерика Могерини, глава европейской дипломатии, опять заявляла: санкции будут сняты только тогда, когда Россия выполнит Минские договоренности. Лавров дает неожиданный ответ.

"Мы свои санкции против ЕС не снимем, пока Минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать. И я знаю, что реальная картина происходящего на Украине, реальная картина тех причин, из-за которых Минские договоренности буксуют, прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне, и в других столицах, в том числе в штаб-квартире НАТО", — считает Сергей Лавров.

Понятно, что большинство в аудитории, напротив, хотело бы видеть Россию ответственной за Минские соглашения.

Участников Мюнхенской конференции на улице встретили антиглобалисты. Акция, уже можно сказать, традиционная, лозунги против НАТО — тоже. Но едва ли когда-то раньше эта акция действительно сыпала соль на рану участникам конференции, которым предстоит определиться, какого будущее Альянса, который некоторые называют устаревшим.

Успокоить взволнованных противоречивыми заявлениями партнером — вот цель большой американской делегации в Мюнхене, поэтому риторика привычная.

Хотя с трибуны тот же американский вице-президент подтвердил, что Дональд Трамп ищет общие позиции для диалога с Москвой, однако вице-президент США Майкл Пенс к диалогу с российскими журналистами оказался не готов.

Выяснение трансатлантических отношений в этом году — на первом плане встречи, которая изначально задумывалась как натовский междусобойчик. Однако Петру Порошенко удалось вновь напомнить о себе ценой ухудшения обстановки на Востоке Украины.

Заявление украинского президента публично, конечно, не критиковалось, но вызвало немалое удивление коллег. Даже коллеги из Восточной Европы, связанные блоковыми обязательствами в НАТО, что бы ни говорили потом, прежде всего, отмечали, что Порошенко движут эмоции.

Вместе с президентом и министром иностранных дел Украины в Мюнхен почему-то прилетел мэр Киева Виталий Кличко, более того, он озвучил свое видение дальнейшей судьбы Трансатлантического альянса.

Очевидно, мэр Киева вдохновлялся выступлением канцлера Германии Ангелы Меркель, но только не учел одного, что кроме прочего канцлер не просто высказала готовность налаживать отношения с Россией, но и говорила о конкретных шагах, чтобы проблемы кибербезопасности рассматривались в Совете Россия-НАТО.

Правда, говоря "кибербезопасность", многие здесь подразумевают "вмешательство России в американские выборы". Сергей Лавров попросил коллег предоставить факты и перепроверить свои отношения.

"Факты были про Германию, когда несколько лет назад было признано, что все немецкое руководство прослушивается. Были утечки относительно того, что компания по президентским выборам во Франции 2012 года сопровождалась кибершпионажем со стороны ЦРУ, — сказал Лавров. — Представитель ЦРУ сказал журналистам, что у него нет комментариев на этот счет. Наверное, нет. Еще раз скажу: предъявите нам факты".

России в Мюнхене вновь было что сказать. Западу — что спросить и что послушать. Но главная проблема сейчас в том, слышат ли на Западе друг друга.