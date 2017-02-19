«Крокодил», несущий смерть: история легендарного вертолета Ми-24

В 2017 году исполняется 48 лет со дня первого полета одного из самых массовых ударных вертолетов в мире Ми-24 «Крокодил». Эта машина стоит на вооружении более чем 60 стран мира и все эти годы наводит ужас на тех, кому приходится сталкиваться с ней в бою. Об истории создания винтокрылой машины и о том, какое место она займет в будущем, рассказывает военный летчик Дмитрий Дрозденко.

Кто-то скажет, что про Ми-24 уже много сказано и вообще машина уже старая, сейчас есть гораздо более современные вертолеты. Позволю себе не согласится с таким утверждением. Сказано действительно много, но далеко не все, и машина, не смотря на возраст, еще способна «показать зубы». Примеров тому множество, например операция российских ВКС в Сирии, где «Крокодилы» наводили ужас на террористов.

Летающая БМП

«Ми-24» изначально создавался как мощный штурмовик, этакая «летающая БМП». Очень многие элементы и агрегаты вертолета имеют бронирование и вертолет способен наносить удары под плотным стрелковым огнем противника, практически «вскрывая» оборону противника. При этом «крокодил» это один из самых быстрых вертолетов в мире: его максимальная скорость достигает 330 кмч, а мощность каждого из двух двигателей ТВ3-117В составляет 2200 л.с.

За десятилетия машина сильно изменилась как внешне, так и внутренне. На фотографии Ми-24А - первая модификация из семьи знаменитых «Крокодилов».

Обратите внимание на непривычную, похожую на веранду кабину экипажа. Именно такая была на первых модификациях «Крокодила». У нее был ряд недостатков, таких как плохой обзор и слабая защита экипажа. КБ Миля отреагировало достаточно оперативно и начиная с модификации «Ми-24Д» кабина была заменена на привычную, «тандемную», где летчик и оператор вооружения находятся в разных отсеках, разделенных бронеперегородкой. Также добавилось бронирование остекления, что существенно повысило шансы на выживание пилотов при обстреле. Кроме того, кабина стала герметичной, поэтому вертолет мог выполнять свои задачи и в условиях зараженной атмосферы.

Стоит отметить, что машина была создана за удивительно короткое время: ее разработка началась в 1968 году, в сентябре 1969 опытный образец поднялся в небо, а в 1971 уже началась эксплуатация. Но при этом в его конструкцию были заложены уникальные инновационные решения.

Во-первых, фюзеляж «Крокодила» «закручен» относительно вала несущего винта на пару градусов. Невооруженным глазом это почти не видно, посторонний наблюдатель вряд ли заметит, что у вертолета корпус немного «ведет на сторону». Заметно это становится при взлете: обычно вертолеты одновинтовой схемы взлетают и висят в воздухе немного «боком», а Ми-24 благодаря своей конструкции отрывает все 3 колеса одновременно и висит абсолютно ровно. Это важно потому, что чем ровнее положение кабины, тем точнее можно вести огонь в режиме висения.

Во-вторых, большие крылья, на которых располагаются 6 точек подвески вооружения, наклонены под углом 12 градусов. При горизонтальном полете они создают дополнительную подъемную силу, разгружая несущий винт до 25%. Особенно это чувствуется при выполнении вертикальных маневров, например «горки» или «боевого разворота». Благодаря крыльям «Крокодил» просто «прыгает» ввысь. Правда, перегрузка при этом может достигать 4 g.

В-третьих, Ми-24 имеет систему уборки шасси, что снижает лобовое сопротивление при горизонтальном полете.

В результате получился вертолет, который опередил время, и в том числе своего американского конкурента, хотя США начали использовать вертолеты в ходе военных действий раньше, чем СССР. Так, если поставить рядом одногодок Bell AH-1 Cobra и Ми-24 «Крокодил», то последний производит куда большее впечатление как своим видом, так и вооружением.

Зубы железного крокодила

Ми-24 по классификации НАТО получил обозначение «Hind» («Лань»). Но если уж сравнивать вертолет с рогатыми лесными жителями, то, на мой взгляд, гораздо лучше ему подошло бы прозвище «Лось». И ведь действительно, словно лось через густую таежную чащу, «Ми-24» способен проломиться сквозь оборону противника. Но чтобы добиться такой эффективности, конструкторами была проделана огромная работа, и в первую очередь это коснулось вооружения.

На первых вертолетах Ми-24А был установлен комплекс ПТУР «Фаланга». Эта ракета не была на тот момент новинкой, и, признаемся честно, обладала рядом недостатков. Управлялась она вручную джойстиком, а команды передавались по проводу, который она тянула за собой.

Оружейники тогда сильно отставали от вертолетостроителей и машина оснащалась вооружением так сказать «по ходу пьесы». Только на модификации «В» устаревшую по всем параметрам «Фалангу» заменили на современную сверхзвуковую «Штурм-В» с автоматизированным комплексом наведения «Радуга-Ш».

Эта ракета управлялась по защищенному радиоканалу в полуавтоматическом режиме и могла пробить даже самую высококачественную броню толщиной до 40 мм. Прицеливание происходило так: оператор, глядя через прицел «Радуги», накладывал перекрестье на цель и удерживал ее на ней до момента попадания. Одновременно с этим на прицельной станции пилота загорались метки, которые показывали сектор стрельбы. Вертолет мог маневрировать, но нельзя было выйти из сектора, потому что в этом случае происходил сбой наведения.

В настоящее время «Крокодил» оснащается ракетами «Атака» и ракетами класса «воздух-воздух».

В грузовую, тоже бронированную кабину помещаетя до 8 полностью экипированных десантников. При необходимости остекление грузовой кабины откидывалось, и из каждого окна можно было вести огонь из ручного оружия. Правда практика показала, что одновременно использовать вертолет в обеих ипостасях – ударной и десантной достаточно проблематично, т.к. суммарная нагрузка превышала все допустимые пределы, но наличие десантной кабины спасло немало жизней в Афганистане и Чечне.

А теперь представьте себе, что творится в душе супостата, который даже на дне самого глубокого окопа не будет чувствовать себя в безопасности, если сверху надвигается такое стреляющее «чудовище».

Проверка войной

Военные конфликты, особенно Афганистан оказали огромное влияние на развитие российского вертолетного парка. Вертолеты получили новые, высотные двигатели и перестали «захлебываться» на высокогорье от недостатка мощности, а качественные пылезащитные устройства увеличили их ресурс. Пройдя огромный путь от отстрела тепловых ловушек и станции «Липа» до не имеющей себе равных системы «Президент-С» вертолеты научились защищаться от ПЗРК.

Кстати, американцы в Афганистане столкнулись еще с большими проблемами. Например, их вертолетам не хватало мощности в высокогорье. Знаменитый UH-60 Black Hawk просто задыхался на высокогорье и фактически не мог перевозить личный состав. Двигатели, не смотря на наличие ПЗУ выходили из строя.

Еще одним военным конфликтом, где столкнулись машины противников была ирако-иранская война. Общий счет был за нашим вертолетом, но это тема для отдельного разбора.

Пилот США выбирает «Лань»

Как-то я наткнулся на старую статью о пилоте армии США, который летал на русском Ми-24. После этого он довольно эмоционально рассказал о том, насколько опасным противником может быть российский «Крокодил».

Старшего унтер-офицера Джеффа Стейтона привлекли к полетам на российском вертолете в середине 1980-х, когда одно из американских агентств-призраков получило в руки Ми-24 и доставило его на отдаленный аэродром в Соединенных Штатах. Стейтона пригласили потому, что в то время он проводил испытания «McDonnell Douglas AH-64 Apache».

По словам пилота, когда он увидел Ми-24, у него задрожали колени. «Моя первая мысль была: «Ну и здоровенная дура»! Пустой он весил 21000 фунтов (9513 кг) – это в три раза больше, чем «Bell AH-1 Cobra» и приблизительно в полтора раза больше «Apache»». Американского пилота потрясло, насколько хорошо защищена кабина пилота, а также основные элементы конструкции - ничего подобного в американских вертолетах не было.

Подняв «Hind» в воздух, Стейтон был впечатлен ровным и спокойным полетом. «Затем, примерно после двух третей пути, мы почувствовали себя более уверенно и начал всматриваться в ракетный прицел. «Я только притворюсь, что пускаю ракеты», - подумал я, и нажал выключатель, который на «AH-1 Cobra» является кнопкой пуска ракет. Немедленно мы прошли три принудительных изменения высоты, вращения и направления. Я вошел в «голландский вираж» и в другие маневры, которые я не собирался производить. Вот это был полет!»

Дело в том, что, коснувшись кнопки, как он полагал, «пуска ракет», Стейтон включил систему стабилизации полета, которая начала компенсировать предыдущее маневрирование, что и привело к этим принудительным маневрам.

После полета летчик высказал несколько восхищенных комментариев по поводу российской машины. Среди них были такие: «Вынослив, как трактор»; «Поставьте его в сарай на год, затем зарядите батареи, и вы можете сразу лететь! С нашими вертолетами это не получится»; «В полете вертолет идет гладко, словно катится по хорошей дороге старый «Кадиллак» 1962 года».

И наконец, Стейтон произнес то, что на мой взгляд, служит высшей почестью. В один день во время беседы, он откинулся назад и сказал:

«Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для собственного удовольствия, вне всяких сомнений, «Hind» оказался бы при выборе в заведомом приоритете».

Да простит мне читатель столь длинную цитату, но если такое говорит о вертолете пилот из станы, где существует заведомо оппонирующая инженерная школа, значит, машина действительно хороша.

Русский «Крокодил» прошел огромный и славный боевой путь, и его история еще далеко не закончена, ведь он по сей день состоит на вооружении многих стран, в том числе и в России. Машина модернизируется и оснащается современным вооружением и электроникой, и не смотря на то, что в составе Российских ВВС место ветерана уже начинают занимать его «дети» Ми-35, Ми-28Н и Ка-52, он не сдается и по-прежнему остается в строю.

Автор: Дмитрий Дрозденко

Фото: Дмитрий Дрозденко