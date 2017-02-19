Министерство обороны начало испытывать новую военную технику в Арктике

В Арктике начали испытывать новые образцы военной техники, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что в ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне. Булгаков добавил, что "личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия".

По его словам, в ходе марша специалисты оценят отдельные решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие поддерживать автономность и необходимую готовность техники к выполнению задач при низкой температуре.

"Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ", — заключил генерал.