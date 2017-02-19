Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Краткий отчёт, день третий

На форуме, который проходит с 17 по 19 февраля, Россию представляет Сергей Лавров

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. В 53-м по счету форуме принимают участие более 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию представляет Сергей Лавров. Конференция продлится три дня, с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем станет будущее трансатлантического партнерства после прихода к власти в США Дональда Трампа

Бывший посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер заявил, что вопрос об увеличении военных расходов стран-членов НАТО грозит стать частью предвыборных кампаний в Европе. Для снижения рисков в альянсе он также призвал как можно скорее провести заседание Совета Россия - НАТО.