Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Краткий отчёт, день третий

На форуме, который проходит с 17 по 19 февраля, Россию представляет Сергей Лавров
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. В 53-м по счету форуме принимают участие более 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию представляет Сергей Лавров. Конференция продлится три дня, с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем станет будущее трансатлантического партнерства после прихода к власти в США Дональда Трампа
Бывший посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер заявил, что вопрос об увеличении военных расходов стран-членов НАТО грозит стать частью предвыборных кампаний в Европе. Для снижения рисков в альянсе он также призвал как можно скорее провести заседание Совета Россия - НАТО.
Администрация США не видит возможности для тесной кооперации с Россией в Сирии, хотя такое сотрудничество имеет большой потенциал. Об этом заявил Бретт Макгурк.
"На самом деле очень сложно координировать действия с Россией против ИГ, хотя здесь кроется большой потенциал", - сказал он.
"Главной причиной, почему не удалось сохранить перемирие, достигнутое год назад, была неконструктивная двойственность позиции относительно "Джебхат ан-Нусры", которая все еще сохраняется", - сказал он.
Сенаторы Конгресса США от Республиканской партии выступают за введение дополнительных санкций против Ирана. Об этом сообщил на конференции республиканец Линдси Грэм.
"Речь для нас не идет о физической борьбе с Ираном. Мы надеемся, что Иран изменит свое поведение, станет приемлемым членом международного сообщества, конструктивным партнером на Ближнем Востоке", - сказал министр.
"На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с тремя вызовами: Иран, Иран и Иран", - сказал он.
"Первый вызов - это иранские ядерные амбиции, программа по развитию баллистических ракет, а также контрабанда весьма современного оружия в любой проблематичный район Ближнего Востока, не важно, идет ли речь о Йемене, Ливане или Сирии", - пояснил министр.
"Сейчас нашей главной задачей является прекращение огня в Сирии. С Россией, Ираном, другими странами мы добились результатов на этом направлении, и нам надо вместе работать для урегулирования кризиса", - сказал он на конференции.
Иран не собирается производить ядерное оружие, сегодня важно отказываться от этого вида вооружения, заявил, выступая на конференции, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Президент ФРГ не сможет принять награду Мюнхенской конференции по состоянию здоровья.
Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) не повлияет на ее приверженность обеспечению безопасности в Европе. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Великобритания привержена обеспечению безопасности Европы, и мы наращиваем наше взаимодействие на международном уровне", - приводит его слова пресс-служба британского Минобороны.
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