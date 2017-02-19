Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Краткий отчёт, день третий

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

На форуме, который проходит с 17 по 19 февраля, Россию представляет Сергей Лавров

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Краткий отчёт, день третий

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. В 53-м по счету форуме принимают участие более 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию представляет Сергей Лавров. Конференция продлится три дня, с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем станет будущее трансатлантического партнерства после прихода к власти в США Дональда Трампа

Бывший посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер заявил, что вопрос об увеличении военных расходов стран-членов НАТО грозит стать частью предвыборных кампаний в Европе. Для снижения рисков в альянсе он также призвал как можно скорее провести заседание Совета Россия - НАТО. 

Администрация США не видит возможности для тесной кооперации с Россией в Сирии, хотя такое сотрудничество имеет большой потенциал. Об этом заявил Бретт Макгурк.

"На самом деле очень сложно координировать действия с Россией против ИГ, хотя здесь кроется большой потенциал", - сказал он.

 Де Мистура подчеркнул, что не знает, какую позицию по сирийскому урегулированию будут занимать США. "Какую роль во все этом играют США? Я не могу сказать, потому что не знаю этого", - отметил он.
 
 Вопрос о борьбе с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) остается препятствием для закрепления перемирия в Сирии и продвижения по пути политического урегулирования. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Главной причиной, почему не удалось сохранить перемирие, достигнутое год назад, была неконструктивная двойственность позиции относительно "Джебхат ан-Нусры", которая все еще сохраняется", - сказал он.

 США считают РФ и Турцию подходящими гарантами перемирия в Сирии и ищут возможности поддержать эту работу. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.
 

Сенаторы Конгресса США от Республиканской партии выступают за введение дополнительных санкций против Ирана. Об этом сообщил на конференции республиканец Линдси Грэм.

 Вопрос физического противостояния с Ираном не стоит перед Саудовской Аравией, заявил глава МИД страны Адель аль-Джубейр.

"Речь для нас не идет о физической борьбе с Ираном. Мы надеемся, что Иран изменит свое поведение, станет приемлемым членом международного сообщества, конструктивным партнером на Ближнем Востоке", - сказал министр.

 Либерман считает, что Иран и его ядерные амбиции угрожают всему Ближнему Востоку. 

"На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с тремя вызовами: Иран, Иран и Иран", - сказал он.

"Первый вызов - это иранские ядерные амбиции, программа по развитию баллистических ракет, а также контрабанда весьма современного оружия в любой проблематичный район Ближнего Востока, не важно, идет ли речь о Йемене, Ливане или Сирии", - пояснил министр.

 Двугосударственное решение остается единственным путем урегулирования ближневосточного конфликта, однако при этом должен быть проведен обмен населением и территориями, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
 
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что на текущем этапе важно обеспечить полное прекращение огня в Сирии с помощью России, Ирана и других стран региона.

"Сейчас нашей главной задачей является прекращение огня в Сирии. С Россией, Ираном, другими странами мы добились результатов на этом направлении, и нам надо вместе работать для урегулирования кризиса", - сказал он на конференции.

 Министр иностранных дел Ирана обвинил США и некоторые поддерживающие терроризм страны в дестабилизации ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока

 Иран не собирается производить ядерное оружие, сегодня важно отказываться от этого вида вооружения, заявил, выступая на конференции, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Президент ФРГ не сможет принять награду Мюнхенской конференции по состоянию здоровья.

 Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) не повлияет на ее приверженность обеспечению безопасности в Европе. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Великобритания привержена обеспечению безопасности Европы, и мы наращиваем наше взаимодействие на международном уровне", - приводит его слова пресс-служба британского Минобороны.

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