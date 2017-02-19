На МКС будут готовить новую бактериологическую войну?

NASA отправит на МКС более 2,5 тонн оборудования для экспериментов и обеспечения необходимых условий жизни для обитателей станции. Транспортный космический корабль Dragon компании SpaceX доставит на МКС аппараты для наблюдения за молниями и озоновым слоем, а также золотистый стафилококк — устойчивую к антибиотикам опасную бактерию, которая впервые будет изучена за пределами Земли. Наблюдение за стафилококком в условиях микрогравитации, как надеются учёные, прояснит механизм формирования резистентности этой бактерии к лекарствам.

Запуск транспортного космического корабля Dragon компании SpaceX, запланированный на 18:01 мск в субботу, 18 февраля, был отложен на 24 часа. Корабль с грузом пристыкуется к Международной космической станции спустя два часа после запуска. После разгрузки на МКС начнётся очередная серия экспериментов, которые, как ожидается, помогут учёным найти способы лечения заболеваний как в космосе, так и на Земле. Кроме того, на орбиту доставят аппараты, которые будут следить за атмосферными явлениями на планете.

Бактерии без гнёта притяжения

На орбиту среди прочего отправится золотистый стафилококк — возбудитель многих инфекций и заболеваний, в том числе приводящих к летальному исходу. Об этом в феврале заявила одна из ведущих специалистов в нанобиофизике Анита Гоэл. Борьба с ним затрудняется тем, что золотистый стафилококк очень быстро мутирует, становясь устойчивым к новым антибиотикам. Наблюдение за бактерией в условиях микрогравитации, как надеются учёные, прояснит механизм формирования резистентности этой бактерии к лекарствам.

Бактерии золотистого стафилококка

Ожидается, что при пониженной гравитации золотистый стафилококк будет мутировать гораздо быстрее, чем на Земле. Благодаря этому учёные надеются заглянуть в будущее — получить на МКС мутацию, которой на Земле еще не было. «Предсказание» того, как именно мутация могла бы развиваться на Земле, очень ценно, поскольку позволит уйти от «догоняющего» сценария при борьбе с изменяющимся золотистым стафилококком и сыграть на опережение, разработав лекарство, которое заведомо учитывает «путь» дальнейшей мутации стафилококка.

Ряд опытов, которые потенциально повлияют на способы восстановления человеческого организма, касается строения некоторых молекул. Например, земная сила тяготения на МКС не будет мешать процессу формирования антител для борьбы с иммунологическими заболеваниями. В условиях нормального притяжения они деформировались под собственным весом, и в лабораториях внятного результата пока так и не получили.

Благодаря микрогравитации исследователи также смогут присмотреться к костным кристаллам в человеческом организме. Изучение таких кристаллов — гидроксилапатитов, по форме напоминающих палочки или пластины, — подскажет направление, в котором стоит искать новые средства борьбы с воздействием радиации и потерей костной ткани.

LIS и молнии

Что касается изучения окружающей среды, NASA планирует ввести в эксплуатацию два аппарата, которые возобновят уже проводившиеся наблюдения. Так, сенсор LIS (Lightning Imaging Sensor, датчик отображения молний. — RT) будет фиксировать молнии в земной атмосфере.

NASA

Каждую секунду на планете можно зафиксировать в среднем 45 ударов молний. Их измерение даёт возможность уточнять прогнозы погоды, предсказывать изменения климата и оценивать качество атмосферного воздуха.

LIS

Предшественник LIS был задействован для аналогичных целей с 1997 года. Он прослужил 17 лет. Новый сенсор, по заявлению NASA, будет использовать те же технологии, однако имеет две новые особенности. Во-первых, теперь учёные смогут получать информацию о молниях на большей территории — раньше была возможность охватить только тропические районы. Во-вторых, теперь информация начнёт поступать в режиме реального времени.

Атмосферные неурядицы

Ещё один аппарат, который будет доставлен на МКС — SAGE III. Он предназначен для наблюдений за озоновым слоем и проработает при станции по меньшей мере три года.

SAGE III

Путём анализа солнечного и лунного света, проходящего сквозь атмосферу Земли, он будет получать данные о составе воздуха и содержании аэрозолей. Учёные надеются на постепенное восстановление озоновой оболочки планеты.

Стоит отметить, что аналогичные наблюдения относятся к одним из самых давних опытов NASA. Впервые подобный аппарат испробовали в 1979 году. В результате наблюдений, сделанных с помощью SAGE, в 1987 году был подписан международный Монреальский протокол, который отрегулировал использование в производстве вредных для озонового слоя веществ. SAGE II собирал данные в течение 21 года, начиная с 1984-го. Первый из двух созданных SAGE III запустили в 2001 году в составе научной аппаратуры российского гидрометеорологического спутника «Метеор-3М».