На Урале начали импортозамещение для металлургии

Первую партию восстановленных втулок для продольной резки металла выпустили на предприятии «Айком» в свердловской области. Детали изготовлены для компании ВИЗ-Сталь. Отметим, до последнего времени российские металлургические заводы закупали эту продукцию в Германии и восстанавливали в Италии, поскольку отечественные компании не производили резиновое покрытие с необходимыми характеристиками.

На заводе в Свердловской области освоили технологию изготовления специального резинового покрытия для втулок, которое предохраняет от повреждений верхний слой металла детали. В процессе эксплуатации этот верхний резиновый слой изнашивается и разрушается почти до основания, поэтому требует восстановления. По словам представителей компании «Айком», благодаря накопленному опыту, им удалось разработать специальный состав для покрытия и выпустить готовые изделия менее чем за два месяца. Инициатором запуска нового производства стало ООО «МК».

При этом по качеству отечественные детали не уступают зарубежным. Как отмечают производители, основной сложностью для них стала задача изготовить покрытие без микронных включений, чтобы не поцарапать металл. Отметим, стоимость одного импортного комплекта деталей составляет порядка 5 миллионов рублей. Благодаря запуску отечественного производства затраты российских предприятий металлургической промышленности снизятся на 30-40%.