Новый российский летающий мотоцикл Scorpion 3

Разработка представляет собой пилотируемый дрон, способный переносить по воздуху грузы весом до 120 кг, находиться в воздухе до 27 минут и подниматься на высоту до 10 метров. В полете аппарат достигает скорости 50 км в час.

«Благодаря электрическим двигателям аппарат не расходует бензин и не загрязняет атмосферу. Достаточно зарядить или заменить аккумулятор – и он готов к полету. Это очень экологичное решение», – пояснил основатель проекта Александр Атаманов.

Пока разработчики планируют использовать ховербайк в экстремально-спортивных целях, однако в дальнейшем собираются развивать его транспортные возможности.

Первый российский ховербайк Scorpion 1 был представлен компанией «Аэрогидродинамика» в июне прошлого года на конференции Startup Village в Сколково. Устройство представляло собой грузовой квадрокоптер, на раму которого садился пилот.