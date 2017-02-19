Олег Тактаров отказался играть в Голливуде «жестокого сепаратиста», убивающего мирных украинцев

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Тактаров отказался играть в Голливуде

Бывший боец по смешанным единоборствам, а теперь актер Олег Тактаров отказался от роли в Голливуде. Американцы, по его словам, предложили ему сыграть "жестокого сепаратиста, воюющего на юге Украины".

По сценарию, герой Тактарова должен уничтожить жителей мирной украинской деревни, а затем вместе со своим отрядом преследовать офицеров со сбитого американского самолета. Россиянин ответил голливудским продюсерам, что лучше будет голодать, чем играть такую роль, передает "Россия 24".

 

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